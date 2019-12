Sony Xperia 3: rivelate le possibili specifiche tecniche

Un nuovo dispositivo Sony, probabilmente Xperia 3, è recentemente apparso su Geekbench, insieme alle specifiche tecniche. La compagnia non sta riscontrando molto successo nel mondo degli smartphone: sia Xperia 1 che il successore hanno deluso non poco gli appassionati. Sony, proprio per questo motivo, starebbe pensando addirittura di chiudere la divisione mobile.

Sony Xperia 3 potrebbe essere un ennesimo tentativo per conquistare i consumatori. Il brand potrebbe quindi proporre qualcosa di molto interessante. Un dispositivo, riconosciuto con il codice “PM-1310”, è recentemente apparso in un sito benchmark. Sotto la scocca del device troveremo quindi il processore Snapdragon 865, accompagnato da 12 GB di RAM. Delle specifiche davvero molto interessanti, che potrebbero senz’altro far puntare i riflettori della stampa proprio su questo prossimo prodotto.

Dovrebbero essere almeno quattro le varianti disponibili e il più potente dovrebbe avere il 5G e lo schermo QHD. Alcune indiscrezioni ci fanno pensare che questo nuovo dispositivo potrebbe avere ben 6 fotocamere, forse da 48, 20, 16, 12 e 8 MP, e un sensore ToF.

Per il momento, Sony non ha ancora confermato o smentito nulla. Non ci resta quindi che attendere per conoscere tutte le altre informazioni.