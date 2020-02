Sony Xperia L4 ufficiale: caratteristiche tecniche

Sony ha annunciato ufficialmente Xperia L4. È la proposta di fascia bassa del produttore giapponese che migliora alcuni aspetti rispetto al predecessore, annunciato esattamente un anno fa durante il Mobile World Congress di Barcellona che quest’anno è stato annullato a causa del Coronavirus. Scopriamo i dettagli tecnici.

La piattaforma hardware resta la stessa. Il processore a bordo, infatti, è il MediaTek Helio P22 abbinato a 3 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna espandibile fino a 512 Gigabyte tramite micro-SD. La parte frontale ospita un ampio display IPS LCD da 6,2 pollici con risoluzione HD+. Immancabile il rapporto di forma in 21:9, diventato un tratto distintivo degli smartphone targati Sony. Come da tradizione, il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali è posto sul bordo destro.

Aumentano le fotocamere. Sul posteriore, troviamo un sistema di tripla fotocamera composto da un sensore principale da 13 Megapixel (26mm, f/2.0), un sensore da 5 Megapixel (17mm, f/2.2) e un sensore da 2 Megapixel (f/2.4). Sony abbraccia il notch per ospitare la fotocamera frontale da 8 Megapixel (f/2.0), mentre il bordo inferiore resta ancora pronunciato. Sotto la scocca una batteria da 3.580 mAh con ricarica rapida USB Power Delivery. Android 9, jack audio da 3,5 mm, supporto dual-SIM, Bluetooth 5.0, USB-C e NFC completano la scheda tecnica.

Xperia L4 sarà disponibile nelle colorazioni Blu e Nera nel corso della prossima primavera a un prezzo non ancora comunicato. È plausibile che il prezzo di vendita non si allontani molto da quello del predecessore, arrivato sul mercato a 199 euro. Una cifra che lo porta a scontrarsi con tanti smartphone che – almeno sulla carta – sono dotati di una piattaforma hardware più performante come i dispositivi a marchio Redmi e Realme.