Spatial Audio e Dolby Atmos per Apple Music in arrivo anche su Android

Apple starebbe pianificando di portare le funzionalità Spatial Audio e le tracce Dolby Atmos anche sugli smartphone Android tramite la propria applicazione Apple Music.

Al momento queste due caratteristiche sono disponibili solamente per i prodotti del marchio ma presto la situazione potrebbe cambiare.

Sin dal proprio debutto, Spatial Audio in Apple Music è sempre solo stato disponibile sui dispositivi Apple e non era mai stato chiarito in precedenza se la funzione sarebbe mai arrivata anche per gli utenti Android.

I colleghi di TechCrunch hanno notato per la prima volta una menzione ai prodotti che utilizzano il sistema operativo concorrente nella pagina ufficiale Apple dopo il lancio di ieri a tarda notte della funzione.

“Tutti gli abbonati a Apple Music che utilizzano l’ultima versione di Apple Music su iPhone, iPad, Mac e Apple TV possono ascoltare migliaia di brani di Dolby Atmos Music utilizzando qualsiasi cuffia. Quando si ascolta con cuffie Apple o Beats compatibili, Dolby Atmos Music verrà riprodotto automaticamente quando disponibile per un brano. Per le altre cuffie, vai su Impostazioni > Musica > Audio e imposta l’interruttore Dolby Atmos su ‘Sempre attivo’. Puoi anche ascoltare Dolby Atmos Music usando gli altoparlanti integrati negli iPhone, iPad e MacBook Pro compatibili, o collegando la tua Apple TV 4K a un televisore o ricevitore AV compatibile. Android è in arrivo“.

Apple non ha specificato quali dispositivi Android saranno compatibili, ma una vasta gamma di dispositivi Apple può accedere alla funzione. Tra questi gli iPhone 7 o successivi, tutti i modelli di iPad Pro, gli iPad di sesta generazione o successivi, gli iPad Air 3 e successivi, gli iPad mini di quinta generazione e successivi, i MacBook Pro/MacBook Air del 2018 o successivi e gli iMac 2020 o successivi.

Non ci stupirebbe quindi se la lista di prodotti Android compatibili con Spatial Audio e Dolby Atmos fosse davvero vasta e variegata.

Voi utilizzate Apple Music per lo streaming di musica? Cosa ne pensate dell’arrivo di Spatial Audio e di Dolby Atmos anche su Android?