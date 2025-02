Spigen mostra per errore il nuovo iPhone SE 4

La nota azienda produttrice di accessori per smartphone, Spigen, ha pubblicato sul suo sito web delle immagini che mostrano il design del prossimo iPhone SE 4, il cui annuncio è previsto per la prossima settimana. Le immagini rivelano un dispositivo simile all'iPhone 14, con notch e singola fotocamera posteriore.

Queste nuove immagini confermano molte delle caratteristiche già anticipate per l'iPhone SE 4. Il dispositivo sembra avere un display da 6,1 pollici e un design che riprende quello dell'iPhone 14, compreso il notch nella parte superiore dello schermo. Una novità interessante è la sostituzione del tradizionale interruttore per la vibrazione con un nuovo "Action Button", simile a quello introdotto con l'iPhone 15 Pro.

L'iPhone SE 4 sembra un iPhone 14 in miniatura

Nonostante sia considerato un modello "economico" della gamma iPhone, il nuovo SE 4 promette di offrire prestazioni elevate in un formato compatto. Ci si aspetta che racchiuda una potenza notevole in un corpo più piccolo rispetto ai modelli di punta, rendendolo un'opzione interessante per chi cerca un iPhone performante a un prezzo più accessibile.

Secondo l'analista Mark Gurman, il lancio dell'iPhone SE 4 potrebbe avvenire tra il 12 e il 13 febbraio, o al più tardi il 18 febbraio. Apple non terrà un evento dedicato, ma dovrebbe annunciare il dispositivo tramite un comunicato stampa e un video sul suo canale YouTube.

Sebbene non ci siano ancora informazioni ufficiali sul prezzo, alcune fonti suggeriscono che l'iPhone SE 4 potrebbe costare leggermente di più rispetto al modello attuale. Si parla di un prezzo intorno ai 499 dollari, contro i 429 dollari del modello precedente.

L'aumento di prezzo potrebbe essere giustificato dalle migliorie apportate, come il nuovo design e le prestazioni superiori. Tuttavia, resterebbe comunque un'opzione più economica rispetto agli iPhone di fascia alta.

Con il lancio imminente, gli appassionati di tecnologia e i potenziali acquirenti attendono con impazienza maggiori dettagli sulle specifiche tecniche e sulle funzionalità esclusive che Apple potrebbe introdurre con questo nuovo modello della serie SE.

L'iPhone SE 4 si prospetta come una scelta interessante per chi cerca un iPhone moderno e potente senza dover spendere cifre elevate. Il suo arrivo potrebbe risvegliare l'interesse per la fascia media del mercato smartphone, offrendo un'alternativa valida a chi non necessita delle funzionalità più avanzate dei modelli Pro.