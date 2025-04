Spotify down: disservizi globali su app e browser

Milioni di utenti in tutto il mondo stanno affrontando un'inaspettata interruzione dei servizi Spotify, con segnalazioni che continuano ad aumentare sui social media e sulle piattaforme di monitoraggio. La popolare app di streaming musicale, che conta oltre 500 milioni di utenti attivi mensili, ha iniziato a mostrare problemi sia nella versione mobile che in quella desktop durante le ultime ore. Gli utenti riferiscono l'impossibilità di accedere ai propri account, riprodurre brani o navigare tra le playlist, con messaggi di errore che appaiono senza apparente soluzione.

Le prime segnalazioni di malfunzionamento sono emerse nella mattinata, quando numerosi abbonati hanno tentato di accedere al servizio per la loro consueta dose di musica quotidiana. Il disservizio non sembra limitato a un'area geografica specifica, con testimonianze provenienti da Europa, Nord America e Asia che confermano la natura globale del problema.

Foto di tomasi da Pixabay

Down Detector, piattaforma specializzata nel monitoraggio dei problemi di servizi online, ha registrato un picco significativo di segnalazioni, con una curva in rapida crescita nelle ultime ore. I tecnici dell'azienda svedese stanno presumibilmente lavorando per risolvere il problema, anche se al momento non esistono dichiarazioni ufficiali sui tempi di ripristino.

Gli utenti più tecnicamente preparati stanno tentando soluzioni alternative, come l'utilizzo della modalità offline per accedere ai brani precedentemente scaricati, ma questa opzione è disponibile solo per gli abbonati Premium e limitatamente ai contenuti già salvati in locale.

Nel frattempo, le community online di appassionati di musica si stanno organizzando per condividere aggiornamenti in tempo reale sulla situazione, creando hashtag dedicati e monitorando collettivamente eventuali segnali di ripristino del servizio. Questa risposta comunitaria sottolinea quanto profondamente Spotify si sia integrato nelle abitudini quotidiane di milioni di persone, per le quali un'interruzione del servizio rappresenta ben più di un semplice inconveniente tecnico.