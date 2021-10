Spotify: la rivoluzione dei podcast e le nuove produzioni italiane

Spotify fotografa nell’ultimo report la scalata inesorabile del fenomeno del podcasting, in Italia e nel mondo. Nel corso degli ultimi anni la realizzazione di podcast, ossia di produzioni audio a episodi prodotte a cadenza regolare su una certa tematica, è cresciuta fino ad assumere un ruolo di spicco nel panorama dell’intrattenimento e dell’informazione digitale.

Proprio in virtù di questa rivoluzione ancora in atto nelle abitudini d’ascolto Spotify, azienda leader nelle piattaforme per l’ascolto in streaming di musica e contenuti audio, ha dedicato un interesse sempre maggiore ai podcast. Ecco tutti i numeri dell’ascolto di podcast in Italia e nel mondo e le nuove iniziative di Spotify per la produzione di questo tipo di contenuto.

Podcast: tutti i numeri

Il fenomeno del podcasting, già in crescita nel corso degli ultimi anni, ha riscontrato nei dodici mesi tra il settembre del 2020 e del 2021 una crescita vertiginosa: sempre in cerca di nuove forme d’intrattenimento durante i difficili mesi della pandemia, ben 84 milioni di persone al mondo hanno ascoltato per la prima volta un podcast proprio in questo periodo.

A livello di contenuti, nell’ultimo anno sono stati aggiunti a Spotify più di 1,5 milioni di nuovi podcast, con un aumento dell’85% rispetto all’anno precedente e addirittura del 2500% rispetto al 2018. Sono numeri, questi, che testimoniano una vera e propria esplosione del fenomeno in tutto il mondo.

Sul mercato internazionale il genere di podcast più ascoltato è stato “Society&Culture”, grazie anche al contributo del podcast di Barack Obama e Bruce Springsteen Renegades: Born in the USA, seguito a ruota da “Comedy” e “Lifestyle&Health”.

Per quanto riguarda invece il catalogo italiano, che nell’ultimo anno si è espanso dell’89%, il consumo di podcast si estende su più generazioni: gli over40 (ma non solo) ascoltano con piacere le Lezioni e conferenze di storia di Alessandro Barbero, mentre Millennials e GenZ si orientano verso Muschio Selvaggio di Luis Sal e Fedez. Hanno raggiunto una grande popolarità altri podcast ormai consolidati di attualità come Morning di Francesco Costa e true crime come Demoni urbani.

Spotify a caccia di talenti

Il mondo dei podcast è contraddistinto ancora da un forte divario di genere: solo il 22% dei podcast presenti nella classifica top100 italiana è infatti condotto da donne. Per rimediare a questo divario Spotify ha istituito negli ultimi mesi la prima edizione del programma Sound Up!, con l’obiettivo di trovare tra le ragazze e le categorie sociali sottorappresentate nuovi talenti da impiegare nella produzione di show originali. Le candidature ricevute, che porteranno alla selezione delle 10 candidate nei prossimi mesi, sono state oltre 1000.

Per venire incontro alle esigenze dei creator di podcast, Spotify si propone inoltre di potenziare l’interazione tra produttori e ascoltatori con l’inserimento di Q&A e sondaggi all’interno degli episodi tramite il servizio Anchor. Spotify ha inoltre lanciato da poco la playlist ibrida “Il mio Daily”, che combina la riproduzione di brani musicali con le news dei principali podcast d’informazione.

I nuovi podcast originali Spotify

Spotify ha presentato oggi quattro nuovi podcast originali, prodotti e distribuiti sulla piattaforma, che saranno disponibili agli ascoltatori italiani nei prossimi giorni:

BISCOTTIS, Storie dell’Internet dei The Jackal – il gruppo di comici racconta i cambiamenti introdotti dal Web attraverso le sue storie più assurde e incredibili.

UltràDelicious di Maurizio Tentella – un podcast che esplora il binomio tra calcio e cibo attraverso un viaggio in 16 città italiane.

Tutte le volte che di Camihawke e Alice Venturi – le due influencer utilizzano le loro storie di vita, condivise e amate dai loro follower, come punto di partenza per capire come navigare la vita di oggi.

Ikaros – Le Ali di Cera del Rock di Morgan – la personalità più discussa ed eccentrica della musica italiana racconta i fenomeni del rock, quegli artisti che “bruciandosi, hanno salvato la musica”.