Mai visto un SSD così! Si collega allo smartphone ed è in offerta

Nel mondo della tecnologia, l’archiviazione veloce e affidabile è diventata una necessità sempre più impellente, soprattutto per chi utilizza lo smartphone per attività professionali o creative. In questo contesto, l’SSD M.2 2230 NVMe di Hagibis si presenta come una soluzione innovativa e versatile. Disponibile su AliExpress a un prezzo vantaggioso, questo SSD portatile è progettato per espandere la memoria dello smartphone e migliorare le prestazioni di trasferimento dati, garantendo velocità e affidabilità senza precedenti.

SSD magnetico Hagibis, chi dovrebbe acquistarlo?

Una delle caratteristiche più interessanti di questo SSD è la sua compatibilità con il sistema MagSafe. Grazie al design magnetico integrato, può essere agganciato facilmente a un iPhone con custodia MagSafe, rimanendo saldo e stabile senza il rischio di distaccarsi accidentalmente. Questa funzione non solo garantisce una maggiore comodità d’uso, ma permette anche di mantenere l'SSD sempre a portata di mano senza l’ingombro di cavi o supporti esterni.

Oltre alla praticità, questo SSD si distingue per le sue prestazioni elevate. Con un’interfaccia USB 3.2 Gen2 Type-C da 10 Gbps, offre velocità di lettura e scrittura che possono raggiungere i 1000-1200 MB/s, consentendo il trasferimento di file pesanti in pochi secondi. Inoltre, supporta la registrazione diretta di video 4K ProRes su iPhone 15 Pro e Pro Max, eliminando la necessità di trasferire manualmente i file e risolvendo il problema della memoria limitata sui dispositivi mobili.

La sicurezza dei dati è un altro punto di forza di questo SSD. Grazie alla doppia protezione da interruzione di corrente, l’SSD garantisce un salvataggio sicuro anche in caso di spegnimenti improvvisi, proteggendo l’integrità dei file archiviati. Con una capacità di espansione fino a 2 TB e una compatibilità estesa a vari dispositivi, tra cui iPad, MacBook e smartphone Android, questo SSD rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un’unità di archiviazione veloce, sicura e altamente versatile.

