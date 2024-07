Starlink raggiunge 8Gbps, la nuova antenna promette internet veloce in situazioni impossibili

SpaceX ha raggiunto un nuovo traguardo nel campo della connettività satellitare. Il vicepresidente per l'ingegneria di Starlink, Michael Nicolls, ha condiviso su X i risultati di un test di velocità del nuovo gateway mobile comunitario dell'azienda.

Il test, effettuato nei pressi di Jacksonville in Florida, ha registrato velocità impressionanti: 8Gbps in download e 2,8Gbps in upload. Nicolls ha sottolineato che il test è stato eseguito "senza terra in vista", suggerendo che la connessione sia stata stabilita da una nave o un aereo.

Starlink punta a rivoluzionare la connettività in zone remote

Elon Musk, CEO di SpaceX e Tesla, ha commentato il post spiegando che il terminale Gateway di Starlink fornirà oltre 8Gbps sia in download che in upload per utenti commerciali e comunitari di grandi dimensioni.

Questa nuova tecnologia è un'estensione dei gateway comunitari esistenti di Starlink, progettati per fornire internet ad alta velocità in aree remote. Il primo gateway comunitario è stato installato lo scorso anno a Unalaska, in Alaska.

L'obiettivo di SpaceX è ora quello di implementare questa tecnologia su navi e aerei, aprendo nuove opportunità per compagnie di navigazione e clienti governativi.

Con velocità di connessione così elevate, Starlink si propone di rivoluzionare la comunicazione satellitare, offrendo prestazioni paragonabili a quelle delle connessioni terrestri anche in situazioni di mobilità estrema.