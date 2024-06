Su iPhone non ci sarà solo ChatGPT, Apple vuole anche Gemini e gli altri

Durante la WWDC Apple ha annunciato una nuova collaborazione con OpenAI per integrare ChatGPT in iOS 18. In una conferenza tenuta al Steve Jobs Theater, i vicepresidenti senior Craig Federighi e John Giannandrea hanno parlato degli obiettivi di Apple in materia di intelligenza artificiale.

Federighi ha parlato della possibilità futura di lasciar scegliere agli utenti tra differenti modelli di intelligenza artificiale. Sebbene attualmente l'unica opzione disponibile sia ChatGPT di OpenAI, Federighi ha suggerito che potrebbe essere implementato anche Google Gemini in futuro:

"Pensiamo che in definitiva gli utenti possano avere una preferenza per determinati modelli che desiderano utilizzare, magari uno più adatto alla scrittura creativa o uno preferibile per la programmazione. Vogliamo quindi consentire agli utenti di scegliere il modello che preferiscono."

"Potremmo considerare di integrare diversi modelli come Google Gemini in futuro. Al momento non abbiamo nessun annuncio dettagliato da fare, ma questa è la direzione che stiamo seguendo", ha aggiunto Federighi.

La scelta di focalizzarsi su ChatGPT inizialmente è stata motivata dal desiderio di Apple di "partire dal migliore", ha poi spiegato Federighi. Le nuove funzionalità di Apple Intelligence saranno lanciate entro quest'anno e saranno disponibili gratuitamente sugli iPhone 15 Pro e sui futuri modelli, oltre che su tutti i Mac e gli iPad con chip della serie M.