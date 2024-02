Svelata l'arma segreta di Qualcomm: l'hub per lo sviluppo AI

Qualcomm ha svelato l'arma segreta nel campo dell'intelligenza artificiale: l'hub per lo sviluppo AI, presentato al Mobile World Congress di Barcellona. Questa piattaforma offre più di 75 modelli AI pre-ottimizzati per dispositivi Snapdragon e Qualcomm, accelerando lo sviluppo di app AI. Con modelli come Whisper e Stable Diffusion, Qualcomm mette a disposizione degli sviluppatori strumenti avanzati per creare esperienze utente più veloci, affidabili e private.

L'introduzione del Qualcomm AI Hub rappresenta un passo significativo nell'evoluzione dell'IA on-device. Questa piattaforma offre agli sviluppatori un accesso senza precedenti a modelli AI pre-ottimizzati, riducendo il time-to-market e sbloccando il potenziale delle implementazioni di IA su dispositivo.

La disponibilità di modelli come Large Language and Vision Assistant (LLaVA) e Low Rank Adaptation (LoRA) amplia le possibilità di applicazione dell'IA generativa, consentendo la creazione di assistenti personali su misura e migliorando la traduzione linguistica. Inoltre, i progressi presentati nell'ambito della ricerca sull'IA, come la dimostrazione di un LMM con oltre 7 miliardi di parametri su uno smartphone Android, evidenziano l'impegno di Qualcomm nel portare l'IA su una vasta gamma di dispositivi.

La presentazione dei nuovi smartphone con IA integrata e i progressi nell'IA per PC, automotive, IoT e connettività sottolinea l'impatto trasformativo dell'IA in molteplici settori.