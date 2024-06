Svelati i dettagli delle nuove fotocamere di iPhone 16 Pro e Pro Max

Mentre ci avviciniamo alla possibile presentazione dei nuovi iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max prevista per settembre, emergono nuove informazioni sul design dei dispositivi.

Una recente fuga di notizie suggerisce che potremmo vedere un cambiamento nel design dell'alloggiamento della fotocamera posteriore. Secondo le informazioni divulgate da ICE UNIVERSE, noto per la sua affidabilità nel settore, i nuovi modelli avranno un'unità della fotocamera posteriore con un'altezza aumentata di 3,9mm. Nonostante l'attuale altezza sull'iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max non sia specificata, si prevede un incremento.

Questa modifica potrebbe influenzare il modo in cui i telefoni si posano su una superficie, potenzialmente causando un'inclinazione maggiore quando vengono lasciati con la faccia rivolta verso l'alto. Tuttavia, la differenza potrebbe non essere facilmente percepibile a meno che non si presti particolare attenzione.

La speranza è che un aumento dell'altezza della fotocamera permetta l'integrazione di tecnologia fotografica avanzata. Si vocifera infatti di miglioramenti nei sensori sia per la fotocamera principale sia per quella ultra-wide, con quest'ultima che potrebbe passare da una risoluzione di 12MP a 48MP.

Oltre al maggior sporgere della fotocamera, si rumoreggia che la dimensione dello schermo dell'iPhone 16 Pro Max possa aumentare fino a 6,9 pollici rispetto agli attuali 6,7 pollici. Nonostante ciò, ciò potrebbe non influenzare significativamente le dimensioni complessive del dispositivo.

Grazie a quella che si dice essere la cornice più sottile mai vista su uno smartphone, le dimensioni dei display potrebbero aumentare senza che le dimensioni generali dei dispositivi debbano necessariamente crescere.

Con l'evento annuale di Apple, WWDC 2024, in arrivo, sicuramente emergeranno ulteriori dettagli in merito al software che accompagnerà questi nuovi dispositivi, mentre per ulteriori dettagli sulla prossima generazione di iPhone, si dovrà attendere il canonico evento di settembre.

Quest'anno, però, potremmo assistere a una serie di novità significative anche per gli attuali possessori di iPhone 15 Pro, andando a cambiare quella tradizione che voleva i modelli "con numero pari" essere solo delle revisioni del modello precedente.