Microsoft Swiftkey ha ottenuto un nuovo aggiornamento: il suo nome è cambiato e il team di sviluppo ha introdotto la compatibilità con le Emoji 12.0. Si tratta di una tra le tastiere più scelte dagli utenti Android e iOS, grazie alla sua flessibilità, al design e alla presenza di oltre 300 lingue.

L’applicazione è stata acquistata da Microsoft nel 2016 per 250 milioni di dollari. Un investimento che ha consesso alla società di acquisire il progetto che, nel 2019, ha superato i 500 milioni di download nello store ufficiale di Android. Durante le scorse ore, il nome della tastiera è ufficialmente cambiato. Su Google Play Store, l’applicazione è ora riconoscibile con il nome di Microsoft SwiftKey. La modifica non è ancora stata implementata nell’App Store.

Our @SwiftKey is now officially branded Microsoft @SwiftKey along with a new icon comes support for Emoji 12! 😊 👍🙏😃😺💖💙✌️🎆🏅🧸🐱🐅🦁🐯🍑🍉🍍🥂🍻🍺🍾🥃 pic.twitter.com/1ngfWYOYD0

— Vishnu Nath aka MicroShnu 📱📱💻📲⌨️🚀 (@VishnuNath) May 21, 2020