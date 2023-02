Dopo aver svelato tutta la carrellata di smartphone della serie 40 e i nuovi auricolari, TCL ha esposto anche ben due nuovi tablet, in particolare il TCL NXTPAPER 11 e il TCL TAB 11. Scopriamo qui di seguito le caratteristiche principali di questi due nuovi prodotti.

La tecnologia TCL NXTPAPER giunge alla sua seconda iterazione, grazie alla quale il nuovo tablet TCL è più luminoso ma al contempo non danneggia la vista. Questa tecnologia, infatti, offre una luminosità superiore del 150% rispetto alla tecnologia precedente, arrivando fino a 500 nit. Ad ogni modo, grazie a un sistema di riduzione della luce blu e al sensore automatico, i due tablet regolano entrambi la temperatura del colore in base all’ambiente e all’orario, offrendo così un’esperienza visiva sempre più confortevole.

Parlando di TCL NXTPAPER 11, troviamo un sorprendente display 2k da 11″ che offre immagini vivide e realistiche. Inoltre, il prodotto risulta particolarmente adatto anche alle videochiamate, dato che dispone di una fotocamera anteriore grandangolare da 8MP. Altra caratteristica davvero pregevole è la sua eccellente batteria da 8.000 mAh e la ricarica inversa che può essere usata per ricaricare altri dispositivi. Il display “simil-carta” è comunque il suo punto di forza.

Prendendo in considerazione il TCL TAB 11, che utilizza un pannello classico, si può definire come il prodotto adatto a chi cerca un tablet tradizionale. Anche qui troviamo uno splendido display 2K da 11″ e quattro altoparlanti. Ha un peso di soli 462g e un design sottile da 6,9mm, caratteristiche ideali per chi ha bisogno di portarsi un tablet leggero nella borsa o per chi è sempre in movimento e a tal proposito, infatti, è disponibile anche nella versione LTE.

In definitiva, siamo davanti a due prodotti di fascia media che sono in grado di soddisfare le esigenze di quegli utenti che utilizzano il tablet forse per vedere film o per fare le varie attività di tutti i giorni. Non di certo per attività professionali o grafiche. Ad ogni modo, il display dalla risoluzione 2K è sicuramente il pezzo forte di queste due tavolette.

Disponibilità e prezzi

Non abbiamo ancora notizie ufficiali in merito al prezzo dei due tablet, comunque, visto che TCL sta sfornando tanti buoni prodotti a prezzi abbordabili e che i tablet della generazione precedente costavano attorno ai 200 euro, abbiamo ogni ragione per pensare che anche questi due nuovi tablet seguiranno la stessa scia. Il lancio sul mercato, invece, è previsto per la prima metà del 2023.