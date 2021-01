TCL Tab 10S e l’innovativo NXTPAPER annunciati al CES 2021

Gli annunci di TCL in occasione del CES 2021 non si fermano ai soli smartphone della serie 20, l’azienda ha presentato anche due nuovi tablet. TCL Tab 10S viene proposto come compagno di lavoro o studio ed è indirizzato alle famiglie, mentre TCL NXTPAPER sfrutta una tecnologia di display esclusiva dell’azienda che punta a sostituire gli eBook, senza però rinunciare alle caratteristiche che rendono utile un tablet vero e proprio con display LCD.

TCL NXTPAPER

Sicuramente il prodotto più innovativo presentato in ambito mobile da TCL, il tablet NXTPAPER sfrutta una tecnologia mai vista prima sul mercato. Il display NXTPAPER di TCL promette tutti i vantaggi dei display eInk, come una maggiore comodità di lettura e un minor affaticamento degli occhi, senza rinunciare a ciò che rende un tablet un’ottimo prodotto per la visione di contenuti multimediali o la navigazione in rete.

“NXTPAPER è un ottimo esempio della filosofia Display Greatness che TCL Mobile ha portato avanti sin dall’inizio e mostra come un ecosistema integrato verticalmente possa aiutare a produrre nuovi prodotti innovativi in modo rapido e conveniente“, ha dichiarato Stefan Streit, Global Marketing General Manager di TCL Communication. “Questo nuovo tipo di display è stato pensato per i lavoratori e gli studenti che stanno lavorando e studiando in remoto, con nuove caratteristiche per una migliore produttività, un’esperienza d’uso più semplice e un minore affaticamento degli occhi“.

La tecnologia display NXTPAPER, annunciata dall’azienda durante l’IFA 2020 di Berlino, permette al display IPS altamente riflettente di rinunciare alla retroilluminazione, garantendo una completa assenza dello sfarfallio e dell’emissione della luce blu, fenomeni tipici dei pannelli convenzionali.

Secondo TCL, la tecnologia di visualizzazione NXTPAPER fornisce un contrasto superiore del 25% rispetto alla maggior parte dei tablet e-ink ed è più efficiente del 65% dal punto di vista energetico rispetto agli schermi LCD standard, garantendo una migliore durata della batteria.

Il tablet TCL NXTPAPER è dotato di un display FullHD da 8″ che offre quindi un’esperienza visiva simile a quella della carta, un chip Qualcomm octa-core ed una batteria da 5500mAh.

TCL NXTPAPER sarà disponibile a partire da aprile 2021 al prezzo consigliato al pubblico di 349 euro.

TCL Tab 10S

Con un ampio display da 10,1″ dotato di supporto all’input tramite stylo, TCL Tab 10S si propone come un ottimo prodotto per gli studenti in didattica a distanza oppure ai loro genitori.

“Dotato di uno schermo da 10,1 pollici, un processore Octa-core che offre agli studenti la velocità necessaria per gestire tutte le attività online, e una batteria di grande autonomia da 8000mAh che fornisce fino a otto ore di riproduzione video e fino a due settimane di standby, TCL TAB 10S è il dispositivo ideale per i ragazzi di oggi“.

Pensato per permettere di studiare o collegarsi alle videochiamate in qualsiasi momento grazie alla presenza di un modulo per la connettività 4G LTE, TCL Tab 10S possiede anche delle utili caratteristiche di controllo parentale per i più piccini. TCL Tab 10S è dotato di connettori pogo pin per supportare eventuali accessori, così come lo stilo TCL T-Pen

A partire da marzo 2021, TCL TAB 10S sarà disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 199 euro per la versione Wi-Fi e 249 euro per quella 4G LTE.