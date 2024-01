Telegram su Android si fa più bello per il 2024, ecco le novità

L'ultimo aggiornamento di Telegram, la versione v10.5.0, porta un'ampia gamma di miglioramenti e nuove funzionalità per gli utenti Android. Oltre alla già consolidata messaggistica, l'azienda ha concentrato gli sforzi per migliorare sostanzialmente le chiamate vocali e video, nonché rendere più appagante l'aspetto grafico dell'app.

Il nuovo design dell'app offre un'esperienza visiva rinnovata, ma il focus principale è sulle chiamate. L'interfaccia delle chiamate è stata rivista con l'introduzione di nuove animazioni, che non solo donano un aspetto fresco, ma migliorano anche le prestazioni complessive, richiedendo meno risorse del sistema e garantendo una maggiore fluidità durante l'uso delle chiamate vocali e video.

Una delle aggiunte più interessanti è l'introduzione dell'effetto "Vaporize" (già ribattezzato "Thanos snap") per l'eliminazione dei messaggi. Questa funzione unica fa scomparire i messaggi in modo visivamente accattivante, dando agli utenti un modo divertente per eliminare le loro conversazioni.

La piattaforma di messaggistica ha annunciato un miglioramento generale della qualità delle chiamate, sottolineando ulteriori aggiornamenti pianificati per il 2024. Questo impegno verso un'esperienza di chiamata ottimale indica la volontà di Telegram di mantenere un servizio di alta qualità.

Le novità non si limitano alle chiamate e alle funzioni di messaggistica. Gli sviluppatori di Telegram hanno implementato significative miglioramenti per i bot. Questi assistenti virtuali ora possono interagire in modo più sofisticato con i messaggi, gestendo reazioni, citazioni e collegamenti.

Inoltre, hanno acquisito la capacità di inviare risposte a diverse chat e argomenti, migliorando così l'esperienza degli utenti che utilizzano i bot per varie funzioni.

L'aggiornamento, sebbene sia focalizzato principalmente sugli utenti Android, porta una serie di novità significative. Gli utenti sono invitati a controllare il Google Play Store per scaricare la versione più recente, che risponde al nome di v10.5.0, e sperimentare direttamente tutte le nuove funzionalità introdotte da Telegram.