Teracube è lo smartphone garantito per 4 anni

Durante il CES 2020 è stato mostrato Teracube, uno smartphone “ecologico” che è garantito per ben 4 anni. L’evento di Las Vegas, in cui è stato mostrato l’innovativo OnePlus Concept One, ha riservato non poche sorprese agli appassionati di smartphone.

Gli ideatori di Teracube hanno tenuto a specificare che non ci troviamo davanti a un device costruito con materiali che non inquinano, dato che quest’ultimi sono gli stessi scelti dai concorrenti. Il contributo ambientale deriva dal fatto che l’utente non dovrà gettare lo smartphone per almeno 4 anni.

Il prezzo che gli interessati dovranno sborsare per portarsi a casa questo prodotto è pari a 350 dollari. Altro aspetto interessante è il servizio di assistenza, che assicura che tutte le eventuali riparazioni avranno un costo fisso di 40 dollari.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, non troviamo particolari sorprese. Per ridurre il prezzo, il produttore ha deciso di alleggerire un po’ le specifiche. Presente il processore Snapdragon 660, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, una doppia fotocamera posteriore (da 12 MP e 5 MP) e una batteria da 3.400 mAh.

Teracube non offre quindi particolari novità dal punto di vista del design o delle caratteristiche tecniche, ma l’obiettivo prefissato, ovvero quello di limitare l’inquinamento causato dai rifiuti tecnologici, è sicuramente interessante.