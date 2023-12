Threads, cos'è, come funziona, come usarlo in Italia

Il gran giorno è arrivato, Threads apre i suoi cancelli agli utenti europei e quindi anche italiani! Dopo un primo lancio globale che però escludeva i territori UE, finalmente il nuovo social di Meta è accessibile liberamente anche da noi. Ecco come scaricare l’app e cominciare subito a... sbobinare?

Che cos’è Threads?

Threads è un nuovo social network lanciato da Meta, azienda prima conosciuta come Facebook e proprietaria di altre app di aggregazione sociale e messaggistica come WhatsApp, Messenger e Instagram.

E proprio da quest’ultimo nasce Threads, il social network che mira a sostituire il Twitter in decadenza di Elon Musk è infatti una costola di Instagram. Si tratta in tutto e per tutto di una declinazione in salsa testuale del social pensato per condividere foto e raccontare storie. L’accesso può essere infatti effettuato direttamente utilizzando il profilo di Instagram, il quale verrà collegato in un tocco a Threads per permettere un avvio più semplice ed immediato della nuova esperienza.

Si può utilizzare Threads anche senza account in modalità "sola lettura", tuttavia per interagire con gli altri sarà necessario iscriversi e crearsi un profilo.

Alla prima apertura dell’applicazione, oltre a poter personalizzare il vostro profilo e scegliere di impostarlo come privato o pubblico, è possibile seguire immediatamente tutti (o solo alcuni se avete la pazienza di selezionarli manualmente) i vostri contatti seguiti su Instagram, anche se ancora non hanno un profilo Threads.

Come in Twitter, la home principale di Threads è composta da una lista molto semplice a scorrimento verticale di post testuali, foto e brevi video a cui gli utenti possono rispondere in modo facile e veloce.

Il limite di caratteri per i Threads è di 500 caratteri, al contrario dei 280 di Twitter per gli utenti base e i 10.000 per gli utenti Twitter Blue.

Perché Threads non era disponibile in Italia?

Threads non solo non era fino ad oggi disponibile in Italia da browser, ma anche l’app non era ufficialmente scaricabile né da Google Play Store né da Apple App Store in tutta Europa. Come mai?

Il motivo è semplice. In Europa esistono regole più stringenti sul trattamento e la raccolta dei dati personali, leggasi GDPR ma non solo. Quindi, prima di aprire le porte anche agli utenti del Vecchio Continente, Meta ha dovuto passare una serie di controlli e processi di approvazione, oltre che preparare un’infrastruttura locale per il salvataggio dei dati degli utenti.

Con oggi, però, finalmente Threads ha alzato le serrande anche in Italia. L'app non è ancora visibile da tutti gli utenti tramite gli store ufficiali. Se tuttavia non volete attendere, ecco alcuni metodi per iniziare ad utilizzare il social sin da subito.

Come scaricare Threads su smartphone e tablet Android

Chi ha un tablet o uno smartphone Android ha vita facile. Per poter utilizzare Threads esistono due metodi che si possono utilizzare ed al momento entrambi funzionanti.

Installare il file APK

Sebbene più immediato del metodo sotto indicato, questa modalità di installazione dell’app espone comunque l’utente ad un minimo di rischio, in quanto si andrà ad installare sullo smartphone un file che proviene da fonti esterne a quelle ufficiali.

Una volta scaricato il file nella memoria del vostro smartphone o tablet Android, per installare Threads vi basterà utilizzare un qualsiasi File Manager, come ad esempio Google Files, e localizzare l’APK in questione. Basterà toccare il file per procedere all’installazione!

Attenzione: se non avete mai installato in precedenza un file APK potrebbe esservi richiesta l’autorizzazione per l’installazione di applicazioni da origini sconosciute. Abilitate l’opzione e procedete come spiegato qui sopra. Per maggiore sicurezza ricordatevi di disabilitare l’opzione una volta completata la procedura.

Questa procedura installerà una versione specifica dell’applicazione, la quale poi sarà aggiornata tramite Google Play Store appena diventerà ufficialmente disponibile anche per voi.

Usare una VPN

Il metodo più sicuro per utilizzare da subito Threads è quello di farlo sfruttando un servizio di VPN per cambiare la propria geolocalizzazione in un Paese in cui l’app era già disponibile, come per esempio gli Stati Uniti.

Potete trovare una lista dei servizi più utilizzati nel nostro articolo dedicato alle migliori VPN per Android, anche se scegliere una VPN e collegarsi ad un server statunitense purtroppo non è sufficiente.

Sarà necessario creare un nuovo account Google con indirizzo negli USA (o nel Paese da voi scelto) per poter accedere al Google Play Store e trovare l’app disponibile al download.

Una volta scaricata e configurata la VPN di vostra scelta, recatevi nelle Impostazioni del vostro smartphone e cercate nella voce App il Google Play Store. Toccate il pulsante Forza interruzione per chiudere il Play Store, dopo di che aprite l’app della VPN e selezionate come server di collegamento gli USA.

Ora potete riaprire il Google Play Store e dopo aver toccato in alto a destra la vostra foto profilo, toccate la freccina come mostrato nelle immagini per aprire il menu da cui sarà possibile trovare la voce Aggiungi un altro account.

Da qui vi basterà seguire la procedura guidata di Google per la creazione di un nuovo account Gmail, potete tranquillamente inserire dati fittizi. Tutta questa procedura va eseguita rimanendo sempre connessi ai server statunitensi della VPN.

Una volta creato l’account verificate che nel Google Play Store sia utilizzato come profilo attivo, semplicemente selezionandolo nel menu dedicato da cui prima l’avete creato. Ora vi basterà cliccare sul seguente link che vi porterà alla pagina ufficiale del Google Play Store di Threads, dalla quale potrete effettuare il download:

Una volta installata l’app potrete tranquillamente disconnettere la VPN e godervi Threads in qualsiasi momento desideriate!

Come scaricare Threads su iPhone e iPad

Se non visibile ancora su Apple Store, il download di Threads su dispositivi iOS può avvenire solamente tramite un account Apple (iCloud) la cui posizione è in uno dei Paesi in cui è ufficialmente disponibile. È però possibile cambiare il Paese del vostro account Apple, per farlo vi basterà:

Aprire l’ Apple App Store

Toccate sul vostro profilo in alto a destra dello schermo

in alto a destra dello schermo Toccate sul vostro nome , vi porterà ad una nuova pagina

, vi porterà ad una nuova pagina Qui trovate la voce Cambia Paese o regione e toccatela

e toccatela Inserite le seguenti informazioni: Paese – USA Informazioni bancarie – Nessuno Città – qualsiasi città negli Stati Uniti Via – un qualsiasi indirizzo nella città di cui sopra Codice postale – cercate il numero corretto per l’indirizzo scelto Telefono – il vostro numero di telefono reale



Una volta confermata l’operazione potrete tranquillamente scaricare Threads direttamente dall’Apple App Store al seguente indirizzo: