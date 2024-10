Threads da oggi svela gli utenti attivi in tempo reale

La piattaforma Threads di Meta ha introdotto una nuova funzione chiamata "activity status" che permette agli utenti di vedere chi è online in tempo reale.

Adam Mosseri, CEO di Threads, ha annunciato la novità spiegando che l'obiettivo è facilitare le interazioni in tempo reale tra gli utenti.

L'aggiunta dell'activity status è solo una delle molte innovazioni che Threads ha implementato per distinguersi dalle altre piattaforme social.

La funzione mostra un'icona di stato accanto alla foto profilo degli utenti, sia nel feed principale che nei profili individuali. Tuttavia, Meta ha implementato importanti opzioni per la privacy: l'activity status è facoltativo e solo chi lo attiva può vedere lo stato degli altri. Gli utenti che mantengono la funzione disattivata non saranno visibili, mantenendo così il controllo sulla propria privacy.

Adam Mosseri ha precisato che la funzione è in fase di rollout progressivo, quindi non sarà immediatamente disponibile per tutti gli utenti. Ha invitato gli utenti a controllare le impostazioni per verificare quando la novità sarà accessibile sui loro account.

L'obiettivo di questa nuova funzionalità è incentivare le interazioni istantanee, rendendo più facile trovare persone disponibili a dialogare in tempo reale. In un contesto di comunicazione online sempre più frammentata, l'activity status potrebbe rappresentare un elemento distintivo per aumentare l'engagement e migliorare l'esperienza utente su Threads.

Allo stesso tempo, Meta ha sottolineato l'importanza della scelta personale, offrendo agli utenti il controllo sulla visibilità della propria attività online. Questa attenzione alla privacy si allinea con la crescente richiesta di maggiore trasparenza e controllo da parte degli utenti sulle piattaforme social.

L'introduzione dell'activity status su Threads rappresenta un passo significativo verso un'esperienza social più dinamica e interattiva, bilanciata con il rispetto della privacy individuale. Sarà interessante osservare come questa funzione influenzerà le interazioni sulla piattaforma e se altre piattaforme social adotteranno approcci simili in futuro.