TikTok accusato di sfruttamento dei minori di 13 anni per aumentare i profitti aziendali

Quattordici procuratori generali statali negli Stati Uniti hanno intentato causa contro TikTok, accusando la piattaforma di social media di danneggiare la salute mentale dei minori e di ingannare il pubblico sulla sicurezza del suo servizio. Le azioni legali, guidate dai procuratori generali Letitia James di New York e Rob Bonta della California, sono state avviate martedì in diversi stati americani.

Le cause legali accusano TikTok di violare diverse leggi statali e federali, tra cui il Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), progettando funzionalità e promuovendo contenuti dannosi per i bambini. I procuratori generali sostengono che TikTok abbia intenzionalmente preso di mira i minori, sfruttando la loro vulnerabilità per aumentare i profitti aziendali.

"La nostra indagine ha rivelato che TikTok coltiva la dipendenza dai social media per aumentare i profitti aziendali", ha dichiarato Rob Bonta in un comunicato. "TikTok prende di mira intenzionalmente i bambini perché sa che i ragazzi non hanno ancora le difese o la capacità di creare limiti sani intorno ai contenuti che creano dipendenza."

Foto di SAM-RIZ44 da Pixabay

Le accuse si concentrano su diverse funzionalità della piattaforma ritenute potenzialmente dannose, tra cui:

Video in riproduzione automatica

Promozione di contenuti live e storie temporanee

Filtri di bellezza sui video

Sfide virali pericolose

I procuratori generali sostengono che TikTok abbia violato il COPPA traendo profitto dai dati di minori di 13 anni, a causa di "politiche e pratiche carenti" che avrebbero consapevolmente permesso ai minori di utilizzare il servizio. Inoltre, accusano la piattaforma di aver fuorviato il pubblico sulla sua sicurezza per i bambini.

Implicazioni legali e risposta di TikTok

Le cause chiedono ai tribunali di interrompere i comportamenti ritenuti dannosi e di imporre sanzioni finanziarie. Questa azione legale si aggiunge alla minaccia già esistente di un possibile divieto di TikTok negli Stati Uniti, qualora la piattaforma non riuscisse a separarsi dalla sua società madre cinese, ByteDance.

In risposta alle accuse, il portavoce di TikTok Alex Haurek ha dichiarato:

"Siamo in forte disaccordo con queste affermazioni, molte delle quali riteniamo siano imprecise e fuorvianti. Siamo orgogliosi e rimaniamo profondamente impegnati nel lavoro che abbiamo fatto per proteggere gli adolescenti e continueremo ad aggiornare e migliorare il nostro prodotto."

Haurek ha aggiunto che TikTok ha cercato di collaborare con il gruppo di procuratori generali per oltre due anni, esprimendo delusione per la decisione di intraprendere un'azione legale anziché lavorare insieme su soluzioni costruttive per le sfide del settore.