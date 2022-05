Giornata difficile per gli utenti di Tiscali: da stamane si segnalano problemi alla rete e disservizi da parte del provider che risulterebbe “down” in tutti i suoi servizi Internet e telefonici.

Come visibile sul sito Downdetector, che presenta una panoramica in tempo reale di problemi e interruzioni con tutti i tipi di servizi, Tiscali sarebbe down già da stamattina. Il grafico mostra un’innalzamento della curva dalle ore 8 circa, con picchi alle 12.45 e alle 15.30.

Le posizioni più segnalate sono Milano, Roma, Verona, Cagliari, Marnate (Varese), Como, Torino, Gorla Minore (Varese) e Ispra (Varese). Il 64% degli utenti riscontra problemi con Internet; il 7% con il servizio e-mail e il 29%, invece, segnala un “blackout totale” con conseguente impossibilità ad accedere a tutti i servizi offerti dall’operatore.

Al momento non si sa ancora se Tiscali sia intervenuta per risolvere il problema. Non risulta chiaro che cosa abbia effettivamente scatenato la problematica, o meglio quei picchi anomali di segnalazioni, e per ora non si può fare altro che attendere.

Tiscali è una società di telecomunicazioni italiana che offre servizi di banda larga, VOIP, telefonia mobile, servizi a valore aggiunto per hosting-domini e IPTV. Di recente, si è parlato a lungo della fusione per incorporazione di Linkem in Tiscali, che ha dato vita al quinto operatore della rete fissa in Italia. L’accordo è stato sottoscritto alla fine di dicembre e approvato circa un mese fa dalle due assemblee degli azionisti. Linkem e Tiscali, dunque, fanno insieme il quinto operatore italiano di rete fissa e il primo per gli accessi ultrabroadband FWA+FTTH con una quota di mercato pari al 19,4%.

Di solito la rete di Tiscali è abbastanza stabile e non si ricorda l’ultima volta che ha dato dei problemi; in caso di novità e precisazioni da parte di Tiscali, aggiorneremo questo articolo riportando in calce tutte le informazioni utili.