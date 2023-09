Se state pensando a un cambio di operatore che offra tariffe competitive e garantisca prezzi fissi nel tempo, allora vi informiamo che è tornata l’offerta Giga 150 di Iliad, una delle proposte più allettanti del rinomato provider.

Come di consueto, questa promozione non sarà eterna, ma ciò che rimarrà invariato è il prezzo di soli 9,99€ al mese, un elemento che fin dall’inizio ha contribuito al successo di Iliad, posizionandolo come uno dei principali fornitori del settore. L’offerta include chiamate e SMS illimitati verso oltre 60 destinazioni diverse e una generosa quantità di dati di 150GB da utilizzare ogni mese. L’unica spesa extra da considerare è il costo unico di attivazione della SIM, pari a 9,99€.

Iliad Giga 150, chi dovrebbe acquistarla?

Questa offerta, e più in generale tutte le proposte di Iliad, rappresentano la scelta ideale per coloro che vogliono risparmiare qualche euro ogni mese sul loro piano tariffario, una differenza che nel lungo periodo può accumularsi notevolmente rispetto ai costi più elevati di operatori che operano nel settore da molti anni. Questi ultimi spesso modificano le loro offerte, causando fastidi ai clienti che si vedono addebitare somme diverse rispetto a quanto previsto al momento dell’attivazione.

Iliad Giga 150 è perfetta non solo per i risparmiatori, ma anche per chi desidera la garanzia di un risparmio costante nel tempo. Inoltre, con 150GB di dati al mese inclusi nell’offerta, è ovviamente l’opzione ideale anche per chi utilizza una grande quantità di dati, magari condividendo la connessione del proprio smartphone con altri dispositivi come notebook o tablet.

L’offerta include il supporto per il 5G, un vero valore aggiunto soprattutto considerando la convenienza. Tuttavia, è importante notare che per sfruttare il 5G dovete trovarvi in una delle oltre 3000 città in cui questa connessione ultraveloce è già disponibile. Ma anche se il 5G non è ancora disponibile nella vostra città, passare a Iliad significa essere pronti a beneficiare della velocità del 5G non appena sarà disponibile nella vostra area senza costi aggiuntivi. Concludiamo invitandovi a recarvi sulla pagina promozionale e vi ricordiamo che l’offerta può essere attivata anche online.

