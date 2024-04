Trovare lo smartphone Android smarrito da lunedì sarà molto più semplice

Google è in procinto di lanciare la tanto attesa rete Find My Device. Con le recenti notifiche via e-mail che lasciano intendere un rilascio imminente, gli utenti Android sono in trepidante attesa di questa utilissima funzione che dovrebbe debuttare a breve.

Presentata inizialmente lo scorso anno, la rete Find My Device mira a sfruttare l'ampio ecosistema Android per facilitare la localizzazione di smartphone, cuffie e altri accessori smarriti. Tuttavia, il suo lancio ha subito dei ritardi in quanto Google e Apple hanno collaborato per stabilire un sistema di salvaguardia standard del settore contro il potenziale uso improprio della tecnologia di localizzazione, ricordando le preoccupazioni sollevate dopo il lancio dell'AirTag nel 2021.

In particolare, Google ha rinviato il lancio della sua rete per consentire ad Apple di incorporare misure di protezione all'interno di iOS, una mossa apparentemente realizzata con il recente aggiornamento iOS 17.5, nonostante lo standard sia pronto dal dicembre 2023.

I segni di un imminente lancio sono emersi questa settimana, quando le impostazioni relative alla rete Find My Device hanno iniziato a comparire per i beta tester di Google Play Services. Ciononostante, la funzionalità è rimasta in sospeso fino a giovedì, quando Google ha inviato un messaggio di posta elettronica a utenti selezionati, rivelando dettagli fondamentali sull'imminente rilascio.

Nell'e-mail, Google ha illustrato i principali vantaggi della rete Find My Device, sottolineando la sua capacità di localizzare dispositivi offline e accessori compatibili, tra cui auricolari, cuffie e tracker per oggetti essenziali come portafogli, chiavi o biciclette. Inoltre, l'e-mail ha svelato la notizia più importante: il lancio della rete è imminente, previsto "tra tre giorni", il che potrebbe indicare domenica 7 aprile o, più plausibilmente, lunedì 8 aprile come data propizia.

Sebbene l'esclusività dell'e-mail e l'assenza della data di rilascio da altri canali ufficiali possano sollevare speculazioni sulla sua accuratezza, la sincronia con il recente lancio delle impostazioni e gli sviluppi di iOS suggeriscono un'alta probabilità della tempistica dichiarata.

L'e-mail offre anche ai destinatari un'opzione di disattivazione anticipata, accessibile tramite un link fornito. Tuttavia, la sua funzionalità sembra dipendere dalla ricezione dell'e-mail da parte del singolo account, sottolineando l'importanza di questa divulgazione in quanto la rete è abilitata per impostazione predefinita.