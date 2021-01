Trump mette in blacklist Xiaomi, perderà i servizi Google?

Il Governo Trump, in carica ancora fino al 20 gennaio, ha da poche ore scritto il nome di Xiaomi nel “libro dedicato alle blacklist”. L’accusa, firmata dal presidente degli USA, sostiene che la società cinese abbia dei rapporti stretti con l’esercito del proprio paese e per questo non può essere affidabile.

Questo comporta sostanzialmente dei problemi minori di quelli che sta affrontando Huawei da più di un anno a questa parte ma ciò non toglie che il presidente uscente abbia alzato la soglia di attenzione anche su Xiaomi, ed ha ancora 6 giorni a pieni poteri per poter firmare eventuali provvedimenti che creino un vero e proprio ban.

L’azienda cinese oggi è stata la più importante per fatturato di quelle inserite in questa blacklist. Parliamo al plurale perché l’amministrazione Trump, riporta Reuters, ha inserito altre 8 aziende cinesi minori alla stessa lista. Per fare un parallelo con Huawei, la gravità di questa restrizione non sarebbe la stessa. Quest’ultima è legata al fatto che l’esecutivo USA sostiene che la società abbia dei rapporti diretti con il Governo cinese mentre Xiaomi sarebbe “incolpata” di avere rapporti con l’esercito Militare dello stesso paese.

L’inserimento in questa lista nera attiva una restrizione che vieta agli investitori USA di immettere denaro nei confronti di Xiaomi acquistando azioni. Non ci saranno blocchi di importazione di prodotti cinesi, nemmeno la vendita verrà interrotta. Xiaomi potrà continuare ad avere rapporti con le aziende USA.

E’ chiaro però che, se non si potrà investire nel titolo, le azioni calerebbero. Inoltre, qualora un investitore avesse delle azioni Xiaomi nel proprio wallet, è obbligato a venderle entro novembre 2021. Insomma, questo provvedimento qualche fastidio a Xiaomi lo crea.