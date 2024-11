Tutti i modelli di Galaxy S25 online saranno delle schegge

I nuovi Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra hanno recentemente superato i test della Federal Communications Commission (FCC) negli Stati Uniti, rivelando importanti aggiornamenti sul fronte della connettività. Secondo le informazioni divulgate, tutti e tre i modelli supporteranno la tecnologia Wi-Fi 7 (Wi-Fi 802.11be).

La tecnologia Wi-Fi, evolutasi enormemente dal suo primo impiego, ha rivoluzionato il modo in cui interagiamo con il mondo digitale. Il suo debutto nel 1997 ha segnato l'inizio di un'era di connettività senza fili che ha reso internet accessibile in modi prima inimmaginabili. Originariamente denominata "IEEE 802.11", la tecnologia ha subito varie trasformazioni, con miglioramenti significativi in termini di velocità e sicurezza.

Il passaggio dall'inizio con il primo standard Wi-Fi fino alla recente innovazione del Wi-Fi 7 mette in luce una costante aspirazione all'efficienza e all'inclusività tecnologica. Il Wi-Fi 7, noto tecnicamente come "IEEE 802.11be", è particolarmente rivoluzionario: offre capacità multigigabit e riduce drasticamente la latenza, ottimizzando l'esperienza utente per il consumo di media in alta definizione e il gaming online.

Una curiosità sul Wi-Fi è la sua origine del nome: non sta per "Wireless Fidelity", come spesso si crede. In realtà, il termine "Wi-Fi" è stato creato da un'agenzia di branding che cercava un modo più amichevole di riferirsi alla tecnologia IEEE 802.11. Con il passare degli anni, la tecnologia Wi-Fi ha ispirato una serie di miglioramenti che hanno consolidato il suo ruolo centrale nella nostra vita digitale.

Il passaggio al Wi-Fi 7 nella nuova serie di smartphone Samsung rappresenta un notevole salto qualitativo rispetto ai precedenti modelli. La scorsa generazione, infatti, vedeva il Wi-Fi 7 implementato solo nel modello Galaxy S24 Ultra, mentre i modelli Galaxy S24, S24+ e S24 FE erano rimasti al Wi-Fi 6E. La causa di questa disparità era dovuta al chip Exynos 2400/2400e, che non supportava il Wi-Fi 7.

Nel 2025, però, sembra che Samsung abbia deciso di estendere questa tecnologia a tutti i suoi dispositivi di punta, rendendo il Wi-Fi 7 una caratteristica standard per i flagship della serie Galaxy S. Questa evoluzione non sorprende, dato che la tecnologia Wi-Fi 7 è stata incorporata quest'anno solo in pochi dispositivi esclusivi come il Galaxy Z Fold Special Edition e il Galaxy Tab S10 Ultra.

Tuttavia, ci sono ancora delle differenze di connettività tra i modelli: il supporto per l'Ultra-wideband (UWB) sarà riservato solamente ai modelli S25+ e S25 Ultra, come indicato nei documenti della FCC. Questo suggerisce che, nonostante l'unificazione delle tecnologie di rete, esista ancora una stratificazione nelle funzionalità offerte.

Le implicazioni di questa mossa da parte di Samsung sono significative, poiché potrebbero influire su numerosi aspetti dell'uso quotidiano degli smartphone, da una connessione internet più stabile e veloce fino a miglioramenti nel gaming e nello streaming di contenuti multimediali in alta definizione.

Il 2025 vedrà tutti i principali smartphone della serie Galaxy equipaggiati con il nuovo standard Wi-Fi, prospettando uno scenario in cui gli utenti potranno beneficiare di connettività migliorata indipendentemente dal modello scelto.