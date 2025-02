Ultimo giorno di sconti Honor per San Valentino, ma non finisce qui

La promozione di San Valentino targata Honor giunge oggi, 14 febbraio, alla sua conclusione. Le vendite flash, che hanno permesso agli utenti di approfittare di sconti esclusivi su una selezione di dispositivi, sono ormai agli sgoccioli. Attualmente, sul sito ufficiale rimangono disponibili solo due tablet e uno smartphone, ultime occasioni per chi desidera approfittare delle offerte prima che la promozione si chiuda definitivamente.

Offerte Honor, perché approfittarne?

Tuttavia, Honor non si ferma qui e ha già anticipato nuove iniziative per i suoi clienti. A partire dal 21 febbraio, infatti, prenderà il via una nuova serie di sconti, che vedrà protagonisti alcuni dei dispositivi più importanti del brand. Tra questi, figurano l’Honor Magic V3, l’Honor 200 Pro e l’Honor Magic V2, tre modelli di punta che potrebbero beneficiare di riduzioni di prezzo o promozioni speciali.

Oltre agli sconti sui nuovi prodotti, Honor ha annunciato anche un’interessante iniziativa legata al programma fedeltà. Per ogni acquisto effettuato durante la prossima promozione, i clienti riceveranno un moltiplicatore di punti pari a cinque, permettendo così di accumulare vantaggi extra da utilizzare per futuri acquisti o premi esclusivi. Un’occasione perfetta per chi è già cliente Honor e desidera ottenere il massimo dai propri acquisti.

Con queste nuove promozioni all’orizzonte, Honor conferma la sua volontà di mantenere alta l’attenzione degli utenti, offrendo vantaggi concreti e dispositivi all’avanguardia. Gli appassionati del brand non dovranno quindi attendere troppo per nuove occasioni di risparmio, con il prossimo appuntamento fissato tra appena una settimana.

