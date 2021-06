Un altro famoso brand è stato rimosso da Amazon

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Amazon sembra sempre più impegnata nel combattere le recensioni finte o ricompensate sulla sua piattaforma di e-commerce. Un altro importante brand di accessori per smartphone (e non solo) è scomparso dagli scaffali virtuali del negozio online più famoso al mondo, come già successo recentemente per tanti altri…

Potete aggiungere un altro brand alla lista dei nomi che non troverete più su Amazon: RavPower è stata espulsa dal negozio online del colosso americano dell’e-commerce per aver incentivato gli utenti a lasciare recensioni sotto i propri prodotti in cambio di sconti.

Non è la prima volta che succede, nonostante Amazon abbia esplicitamente vietato nel proprio regolamento questo tipo di comportamento nel 2016 sono ancora davvero troppi i brand che chiedono agli utenti di lasciare delle recensioni positive dei prodotti sulla piattaforma in cambio del prodotto stesso, di sconti o rimborsi.

A quanto pare è questo il motivo dell’esclusione dal negozio online anche di Anker e Mpow, altri due nomi molto conosciuti per i propri accessori dall’alto rapporto qualità/prezzo.

Come riportano i colleghi di The Verge, Nicole Nguyen del Wall Street Journal ha pubblicato recentemente una storia su come il suo nuovo caricabatterie RavPower includesse un’offerta per una carta regalo da 35 dollari in cambio di una recensione, cosa che Amazon ha confermato essere una violazione della politica aziendale.

Following my fake review story, listings for Amazon-native electronics brand RAVPower are gone. The company offered $35 gift cards for reviews on a product that was sold directly by Amazon itself. RAVPower acted as a wholesale vendor on that listing.https://t.co/6nazZZ5Wtb pic.twitter.com/znp9u48YHV — nicole nguyen (@nicnguyen) June 16, 2021

A seguito della rimozione di RavPower, Amazon ha pubblicato un nuovo post sul proprio blog che dettaglia la sua politica rigorosa verso le aziende che sollecitano recensioni pagate su Amazon. Nonostante il post non nomini apertamente RavPower specificamente (né Aukey o Mpow), il documento per lo meno ci fornisce un’idea del perché queste aziende non hanno più una presenza sulla piattaforma.

Voi avete mai acquistato dei prodotti di questi brand? Vi è mai capitato di trovare simili offerte o essere contattati per ricevere prodotti gratuiti in cambio di recensioni?