Ban in Turchia per Twitch e Kick, sono un rischio per i giovani

La National Lottery Association della Turchia ha recentemente bandito le piattaforme di streaming Twitch e Kick, accusandole di incentivare il gioco d'azzardo e di costituire un rischio per i giovani.

Questa decisione è stata presa a causa della preoccupazione riguardo alla pratica diffusa di finanziare gli streamer attraverso compagnie di gioco d'azzardo, con l'obiettivo di promuovere tale attività tra i minori.

Twitch aveva precedentemente modificato le sue linee guida nel 2022, in seguito alle critiche e alle polemiche sollevate da alcuni streamer, tra cui Pokimane, in risposta alle confessioni di Sliker riguardo alle truffe perpetrate ai danni degli spettatori per alimentare la sua dipendenza dal gioco.

Kick, d'altra parte, è una piattaforma specificamente progettata per la vendita di contenuti legati al gioco d'azzardo, finanziata addirittura da uno dei fondatori di Stake.com, una fra le più celebri piattaforme di gioco d'azzardo online.

In ogni caso, per la Turchia, il gioco d'azzardo rappresenta una componente sostanziale degli affari che gravitano attorno alle piattaforme di streaming, e questo ha sollevato molte preoccupazioni nella National Lottery Association.

L'attenzione è stata inizialmente concentrata su Kick, descritta come una piattaforma introdotta appositamente in Turchia per attirare i giovani verso il gioco d'azzardo.

Successivamente, due giorni dopo, anche Twitch è stato bandito, poiché è stata avviata un'indagine per verificare le affermazioni di alcuni streamer di Kick, i quali sostenevano che anche la piattaforma di Amazon presentasse contenuti legati al gioco d'azzardo.

Al momento, non è chiaro se Twitch avrà la possibilità di revocare il divieto imposto dalla Turchia mostrando le modifiche apportate alle sue linee guida, magari collaborando con la National Lottery Association turca per bannare esclusivamente gli utenti che sfruttano queste dinamiche poco cristalline.