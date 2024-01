Baldur's Gate 3: è ufficiale, i ban su Xbox saranno revocati

Larian Studios ha annunciato tramite un post su X che i ban assegnati su Xbox agli utenti di Baldur's Gate 3, che hanno caricato sequenze hot con visibilità pubblica, verranno revocati nelle prossime ore.

Negli scorsi giorni, è emerso che l'upload di contenuti "hot" del gioco sul cloud di Xbox potrebbe comportare il ban dell'utente, poiché tali contenuti vengono rilevati dal sistema come erotici, violando così i termini d'uso del cloud.

La questione è stata affrontata da Larian Studios, che ha promesso di indagare sulla situazione, specialmente considerando che molti caricamenti sono stati effettuati in modo inconsapevole, a causa delle impostazioni di default delle console di Microsoft.

La risposta dell'azienda è stata positiva e Larian è riuscita a ottenere la clemenza per gli utenti colpiti dai ban. Di conseguenza, i ban emessi finora verranno revocati, e la conta delle infrazioni subirà un reset.

Nonostante la buona notizia, Larian Studios ha anche rilasciato un avvertimento agli utenti per il prossimo futuro. Nel messaggio, gli sviluppatori hanno sottolineato che, se gli utenti hanno l'intenzione di caricare clip, devono assicurarsi di disattivare i contenuti per adulti, onde evitare quel "dolo che porterebbe Microsoft a non graziare nuovamente gli utenti.

Questo suggerimento è stato dato per evitare situazioni simili in futuro e per assicurarsi che gli utenti prestino attenzione sia alle impostazioni del gioco, sia alle impostazioni di salvataggio delle clip, prima di effettuare l'upload di contenuti controversi in maniera inconsapevole.

In conclusione, la risoluzione di questo problema riflette la volontà di Larian Studios di ascoltare la sua community e risolvere le problematiche in modo corretto. La revoca dei ban da parte di Microsoft, è inoltre un segno di comprensione nei confronti degli utenti e di consapevolezza delle situazioni accidentali.

La richiesta di prestare maggiore attenzione alle impostazioni in futuro dimostra l'impegno del team per evitare problemi simili e garantire un'esperienza di gioco più sicura e priva di inconvenienti per tutti gli utenti.