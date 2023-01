Vi è mai capitato di lasciare il telefono in carica durante la notte? Be’, dopo aver visto questo video, forse non lo farete più. Il video in questione proviene dagli Stati Uniti, precisamente dall’Ohio, dove una coppia di coniugi di nome Brian e Jennifer Leisgang ha commesso un errore simile.

In realtà, come raccontano gli stessi Leisgang, il telefono era stato messo in carica dai loro figli, “colpevoli” di averlo lasciato incustodito mentre tutti dormivano. La vicenda ricorda un po’ quella dei Galaxy Note 7 “esplosivi” nel 2016, ma in questo caso c’è da dire che l’iPhone non era di recente uscita, bensì si trattava di un dispositivo vecchio di 10 anni.

Stiamo parlando di un vecchio iPhone 4 che – per quanto “vecchio” – funzionava perfettamente. Insomma, prima del fattaccio, questo iPhone non aveva dato nessun segno di cedimento. I figli di Brian e Jennifer l’avevano messo in carica in cucina, appoggiandolo sul bancone. A quell’ora nessuno era sveglio, e nessuno si è accorto dell’incidente fino alla mattina dopo.

La storia avrebbe potuto avere un epilogo diverso, se nelle vicinanze ci fosse stato materiale facilmente infiammabile: “Fortunatamente ieri abbiamo ripulito il bancone perché di solito ci sono molti libri e paper scolastici in quella zona”, hanno raccontato i due su Facebook. Questo il resoconto completo dell’accaduto:

“Si prega di condividere! Siamo stati estremamente fortunati a evitare un incendio in casa. I nostri figli stavano caricando il nostro vecchio iPhone 4 con il caricatore della mela ieri sera ed è esploso e ha preso fuoco nella nostra cucina mentre dormivamo. Fortunatamente ieri abbiamo ripulito il bancone perché di solito ci sono molti libri e paper scolastici in quella zona. Ci sono piccoli pezzi di telefono e fuliggine nera su tutto il banco stamattina. Ho pubblicato il video qui sotto e spero che condividerlo possa aiutare a prevenire un incendio nella casa di qualcun altro”.

Il video registrato dalla telecamera di sicurezza è stato poi ripreso dalla Fox:

All’inizio del video si ode chiaramente uno scoppio simile a quello dei petardi, seguìto dall’incendio vero e proprio.