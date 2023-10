Un nuovo iPad è effettivamente ufficiale, ma non potete averlo

Alcuni giorni fa si vociferava del possibile lancio di nuovi modelli iPad da parte di Apple. Il lancio sarebbe dovuto avvenire ieri, ma non c'è poi stato nessun grande annuncio. Ciò non è del tutto vero per la Cina continentale.

Apple ha appena presentato un iPad di 10a generazione aggiornato con supporto eSIM. Purtroppo è appositamente pensato solo per la Cina e, almeno per ora, non arriverà in altri mercati. Quest'ultima offerta di Apple promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti si connettono alle reti cellulari, offrendo un'alternativa alla versione solo Wi-Fi. Speriamo che in futuro arrivi anche da noi.

L'annuncio di Apple segna un cambiamento significativo nell'approccio dell'azienda alla connettività dei suoi dispositivi. Il nuovo iPad di 10a generazione supporterà la tecnologia eSIM, rendendo più facile per gli utenti attivare piani di connettività cellulare senza la necessità di una scheda nano-SIM fisica. Questo approccio innovativo semplifica l'esperienza dell'utente, eliminando il fastidio di avere a che fare con piccole schede SIM e il rischio di perderle o danneggiarle.

Secondo un recente documento di supporto Apple, China Unicom è il vettore eSIM esclusivo per l'iPad di 10a generazione nel Paese.

La finestra di preordine si aprirà il 19 ottobre 2023, mentre la data di uscita ufficiale è prevista per il 25 ottobre 2023. I fortunati utenti in Cina che sono in cerca di un iPad economico in grado di rimanere connesso in mobilità hanno ora una soluzione disponibile.

È importante notare che il supporto eSIM nella Cina continentale è un'esclusiva dell'iPad di 10a generazione con numero di modello A3162, in particolare della versione "Wi-Fi + Cellular". Gli altri modelli di iPad e iPhone non dispongono del supporto eSIM nella Cina continentale.

Il documento di supporto di Apple fornisce una guida completa per impostare la eSIM sull'iPad di 10a generazione. Inoltre, illustra come gli utenti possono attivare i piani dati cellulari eSIM degli operatori di altri Paesi mentre sono in viaggio, assicurandosi che i suoi clienti rimangano connessi e godano di un'esperienza senza interruzioni sia in patria che all'estero.

Se solo Apple vendesse questo nuovo iPad anche in Italia, esso potrebbe di certo diventare uno dei migliori tablet in assoluto per gli studenti.