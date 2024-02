Un produttore storico smetterà di fare smartphone, focus al 100% sui dispositivi IA

Meizu, un'azienda cinese attiva nel settore degli smartphone Android da oltre un decennio, ha annunciato una svolta significativa nel suo approccio aziendale, abbandonando la produzione di "smartphone Android tradizionali" e puntando a diventare completamente un'azienda incentrata sull'intelligenza artificiale.

Nel comunicato pubblicato questa settimana, Meizu ha dichiarato di essere "all in on AI" (tutta incentrata sull'IA) e ha annunciato l'interruzione dei lavori sui "progetti tradizionali di smartphone".

Sebbene non sia ancora chiaro se ciò significhi la cessazione completa della produzione di telefoni, il video di annuncio menziona progetti come Humane AI Pin e Rabbit R1, suggerendo che Meizu stia ora concentrando le sue risorse su forme alternative di dispositivi guidati dall'IA.

Il video ha anche sottolineato che lo sviluppo di FlymeOS, la skin Android di Meizu, sarà ora orientato verso la creazione di dispositivi terminali basati sull'IA. L'azienda ha annunciato il lancio di un "nuovo sistema operativo mobile" incentrato sull'IA entro quest'anno, insieme al rilascio di nuovi prodotti hardware correlati nel corso dell'anno.

La serie Meizu 20, che è stata lanciata l'anno scorso, sarà l'ultima release "tradizionale" Android dell'azienda, con l'annuncio che non ci sarà una serie Meizu 21. Meizu ha assicurato il mantenimento del supporto per i suoi telefoni in Cina, ma non ha ancora fornito dettagli sulle implicazioni per i clienti internazionali. Tuttavia, è da notare che Meizu non è stata molto attiva al di fuori della Cina negli ultimi tempi.

Questa decisione riflette un impegno da parte di Meizu verso un approccio più innovativo e orientato all'IA, in linea con l'evoluzione del mercato degli smartphone.

La società cerca di adattarsi alle crescenti tendenze tecnologiche puntando a forme alternative di dispositivi e cercando di differenziarsi dalla produzione tradizionale di smartphone Android.