Un robot fa l'unboxing del nuovo Nothing Phone (3a)

Nothing ha svelato oggi il design completo del suo nuovo smartphone Phone (3a) Series attraverso un video unboxing inaspettato. Il filmato, pubblicato dall'azienda, mostra il robot umanoide NEO Gamma della società norvegese 1x mentre spacchetta il dispositivo, prima di rivelarne il nuovo design, i due colori che saranno disponibili e interagire con esso.

Il nuovo modello riprende alcuni elementi stilistici dei predecessori, introducendo però diverse novità. Spicca in particolare il comparto fotografico, che presenta una disposizione a periscopio. Adam Bates, Design Director di Nothing, ha fornito ulteriori dettagli sul processo creativo in un video sul canale YouTube dell'azienda, sottolineando l'impegno del team nel bilanciare estetica e funzionalità.

Nothing punta su innovazione, facilità d'uso e prezzo finale contenuto.

L'obiettivo dichiarato è quello di realizzare un prodotto innovativo ma al contempo intuitivo per l'utente. La scelta di presentare il dispositivo attraverso un unboxing così peculiare, rappresenta una mossa di marketing indubbiamente originale e riuscita, in linea con l'immagine futuristica del brand.

Inoltre, il fatto di aver pubblicato un video "dietro le quinte" così completo, in contemporanea con i primi unboxing da parte degli addetti ai lavori, mostra la volontà dell'azienda di aumentare l'hype in attesa dell'evento che si terrà nei prossimi giorni, interamente dedicato al nuovo smartphone.

Le specifiche tecniche complete della Phone (3a) Series saranno svelate ufficialmente il 4 marzo alle 11:00, tramite un video che verrà pubblicato sul canale YouTube di Nothing e sul sito ufficiale dell'azienda.

Una data che non è per nulla casuale, visto che si tratta della settimana del Mobile World Congress di Barcellona e che, quindi, l'attenzione di appassionati di smartphone, e addetti ai lavori, sarà molto più alta che in altri periodi dell'anno.

Gli appassionati di smartphone potranno quindi presto conoscere tutti i dettagli di questo atteso smartphone, che promette di portare novità interessanti nel panorama mobile.