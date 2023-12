Usare lo smartphone come webcam diventa facilissimo su Windows 11

Microsoft sta per inserire una nuova e utilissima funzione nell’applicazione Il Mio Telefono. Come riporta Android Authority, infatti, nel codice dell’app stessa ha fatto capolino una funzione per usare lo smartphone Android come webcam.

Nel codice si parla di gestire un flusso video in diretta, non esplicitamente di usare lo smartphone come webcam. Ma d’altra parte non ci sono molte altre ragioni per prendere un flusso video in diretta dallo smartphone e passarlo al PC Windows.

Si tratta di una possibilità che Apple ha introdotto qualche anno fa tra iPhone e Mac, e che su Windows esiste da un un po’ di tempo tramite app specifiche come Droidcam. Quest’ultima però non è molto conosciuta né facile da usare.

La possibilità di fare questa azione direttamente tramite l’app Microsoft invece potrebbe fare la differenza, e rendere facile l’operazione anche per i meno esperti.

Non è una cosa del tutto necessaria, visto che la maggior parte delle persone che prende un PC sceglie un portatile, e visto che tutti i migliori portatili hanno una webcam integrata. Tuttavia gli smartphone hanno videocamere di qualità migliore, e inoltre è possibile posizionare il telefono liberamente e ottenere così una diversa inquadratura.

A proposito di inquadratura, il codice esaminato include anche altre funzioni tipiche del video streaming, come l’inquadratura automatica o il ritocco dei volti. Sembrerebbe qualcosa di simile a Center Stage di Apple.