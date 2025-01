Very Mobile Giga x2: 200GB a soli 6,99€ al mese, ma solo fino al 25 novembre!

Se siete alla ricerca di una promozione telefonica conveniente e performante, la nuova offerta di Very Mobile, potrebbe essere la soluzione che stavate aspettando. Con la straordinaria promo a soli 6,99€ al mese, potrete accedere a un piano che include ben 200GB di traffico dati, chiamate illimitate e SMS senza limiti. È un’opzione ideale per chi desidera massimizzare il rapporto qualità-prezzo senza rinunciare alla qualità del servizio.

Uno dei punti forti di questa promozione è la totale assenza di costi extra: la SIM è gratuita, così come l’attivazione e la spedizione. Questo significa che potrete attivare l’offerta in pochi minuti direttamente online, ricevendo comodamente tutto a casa. In alternativa, se preferite un’esperienza più tradizionale, potete recarvi in uno dei 3000 punti vendita Very Mobile distribuiti in tutta Italia per completare l’attivazione.

La promozione è particolarmente vantaggiosa per chi sta pensando di cambiare operatore, in particolare per chi proviene da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori specificati sul sito ufficiale. La procedura di passaggio è semplice e veloce, eliminando ogni possibile ostacolo per sfruttare questa straordinaria offerta.

Un altro grande vantaggio è rappresentato dalla copertura di rete: Very Mobile si affida a una connessione stabile che raggiunge il 99,7% del territorio italiano, con una velocità fino a 30 Mbps. Che si tratti di guardare i vostri contenuti preferiti in streaming, partecipare a videochiamate di lavoro o navigare sui social, la connessione sarà sempre affidabile e performante.

Attenzione, però: questa offerta è valida per poco ancora. Se desiderate un piano telefonico che offra tantissimi Giga, chiamate e SMS illimitati a un costo contenuto, questa è l’occasione perfetta. Non fatevela scappare: attivate l’offerta oggi stesso e godetevi i vantaggi di Very Mobile senza pensieri!

