Viaggi in USA per lavoro? Iliad ora include traffico dati anche oltre Oceano

Rimanere connessi è essenziale per le imprese che operano a livello internazionale. Oggi, iliad annuncia un passo significativo per supportare le esigenze di connettività delle aziende italiane: l'ampliamento della copertura roaming extra EU, ora includendo anche gli Stati Uniti.

Questa mossa strategica offre agli utenti iliadbusiness una maggiore flessibilità e convenienza durante le loro trasferte e viaggi di lavoro negli USA. Con 5GB di dati e 60 minuti di chiamate in roaming, le aziende possono mantenere le loro operazioni senza interruzioni, indipendentemente dal loro luogo di attività.

Gli USA si uniscono a una lista già impressionante di oltre 30 Paesi inclusi nell'offerta, tra cui Svizzera, Cina, Emirati Arabi, India, Canada e Brasile. Questo ampliamento della copertura fornisce un servizio completo che supporta le esigenze delle imprese italiane in tutto il mondo.

iliadbusiness ha introdotto l'offerta GIGA 220, progettata su misura per soddisfare le esigenze delle aziende e dei professionisti. Con 220GB in 4G, 4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia, l'offerta offre una soluzione completa e conveniente per le comunicazioni aziendali.

Il piano include anche 16GB dedicati in EU, minuti e SMS illimitati, oltre a 300 minuti per chiamate dall'Italia verso fissi e mobili in 51 Paesi. Con un costo mensile di 11,99€ + IVA, senza costi nascosti o vincoli di durata, iliadbusiness offre un'eccellente rapporto qualità-prezzo per le aziende di ogni dimensione.

Riassumendo, l'offerta GIGA 220 prevede:

220GB in 4G, 4G+ e 5G in Italia

minuti e SMS illimitati verso fissi e mobile in Italia

16GB dedicati in EU

minuti e SMS illimitati in EU

300 minuti per chiamate dall'Italia verso fissi e mobile in 51 Paesi

5GB dedicati Extra EU

60 minuti di chiamate in roaming Extra EU

Attivare l'offerta iliadbusiness è semplice. È possibile farlo tramite il sito web ufficiale, chiamando il numero dedicato 176 o recandosi presso i Flagship Store, iliad Corner e iliad Space in tutta Italia. Per ulteriori dettagli sull'offerta e sull'utilizzo del roaming, si invita a visitare il sito web ufficiale di iliadbusiness.

