OriginOS Ocean è ufficiale, quali smartphone Vivo riceveranno Android 12 e quando?

OriginOS Ocean basato su Android 12 è qui, o quasi. Dopo l’annuncio ufficiale nella giornata di ieri, gli utenti Vivo dovranno attendere ancora qualche giorno prima di riceverlo effettivamente sul loro dispositivo. I tempi di attesa, nello specifico, variano a seconda del proprio smartphone: se il vostro rientra nel primo lotto (vedremo in seguito quali dispositivi comprende), allora aspettatevi un bel regalo… di Capodanno. Sì, perché la prima tornata di aggiornamenti è prevista proprio per gli ultimi giorni dell’anno, di preciso per il 30 dicembre.

Il calendario completo è disponibile più in basso. Per ora ci limitiamo a riportare le principali novità di OriginOS Ocean, una release molto attesa da parte dei fan di Vivo. In linea generale – oltre ai soliti aggiornamenti della privacy –, Ocean include anche importanti modifiche all’interfaccia utente. La schermata iniziale è stata totalmente ridisegnata, con elementi più stondati e soprattutto più colorati. Cambia la progettazione delle icone (più minimal), la loro dimensione (si potrà scegliere tra grandi, medie e piccole) e si segnala la possibilità di raggruppare le app in cartelle.

Riprogettati anche il centro di controllo, il centro notifiche e l’interfaccia di ricerca globale. Nel centro di controllo, adesso, compaiono informazioni sulla batteria, lo stato della rete e info su permessi e autorizzazioni concesse alle app.

Nella schermata di blocco vengono aggiunte scorciatoie per la fotocamera, il pagamento e le app di viaggio.

Parlando di fotocamera, abbiamo accesso alla regolazione della saturazione, della luminosità, del contrasto e dell’esposizione.

Viene introdotto inoltre l’Atom Walkman, un nuovo design dell’interfaccia musicale con colori e forme che variano in base allo stato di riproduzione e al genere di musica.

In ultimo, troviamo anche una funzione utile ai genitori per proteggere i propri bambini da contenuti dannosi.

Di seguito il programma di rilascio così come condiviso da Vivo.

Primo lotto: 30 dicembre

Vivo X70 Pro+

Vivo X70 Pro

Vivo X70

Vivo X60 Pro+

Vivo X60t Pro+

Vivo X60 Pro

Vivo X60

Vivo S10 Pro

Vivo S10

Vivo S9

iQOO 8 Pro

iQOO 8

iQOO 7

Secondo lotto: fine gennaio 2022

Vivo X60

Vivo X60t

iQOO 5 Pro

iQOO 5

iQOO Neo5

iQOO Z5

iQOO Z5x

Terzo lotto: da fine febbraio a marzo 2022

Vivo X50 Pro+

Vivo X50 Pro

Vivo X50

Vivo X30 Pro

Vivo X30

Vivo S10e

Vivo S9e

Vivo S7

Vivo S7t

Vivo S6

Vivo NEX 3S

Vivo T1

Quarto lotto: aprile 2022

iQOO 3

iQOO Neo3

iQOO Z3

iQOO Z1

iQOO Z1x

Vivo Y76s

Vivo 71t

Vivo Y53s

Vivo S7e

Vivo T1x

Vivo Z6