Vivo annuncia il X200 Pro: si punta sulla fotocamera

Vivo ha lanciato in Italia il nuovo smartphone X200 Pro, frutto della partnership con ZEISS, che punta a ridefinire gli standard dei camera phone grazie a tecnologie di imaging avanzate e componenti hardware e software all'avanguardia.

Il dispositivo combina capacità fotografiche potenziate con prestazioni di alto livello, per offrire agli utenti nuove possibilità creative e funzionali. L'obiettivo di vivo è anticipare le esigenze dei consumatori, come dichiarato da Yong Dao, General Manager di vivo Italia:

"Abbiamo voluto creare uno smartphone che non si limitasse a rispondere alle esigenze degli utenti ma che fosse in grado di anticiparle".

L'X200 Pro integra una fotocamera principale ZEISS True Color da 50 MP, un teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP e una ultra-grandangolare da 50 MP. La fotocamera principale utilizza il sensore di ultima generazione vivo × Sony LYT-818 da 1/1,28 pollici.

Il teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP potenzia le capacità di scatto a lunga distanza, offrendo sei modalità: HyperZoom, Macro, Ritratto, Paesaggi notturni e Tramonto. Ciò consente di catturare soggetti distanti con nitidezza in qualsiasi scenario.

Il dispositivo introduce una modalità Super Paesaggio potenziata, che integra strumenti per catturare scene naturali con miglioramenti automatici. Sono disponibili nuovi stili come Atmospheric e Soft per restituire le tonalità del paesaggio senza filtri aggiuntivi.

Per i video, l'X200 Pro offre funzionalità 4K HDR Cinematic Portrait e registrazione 4K a 120 fps con capacità di slow motion. È possibile anche registrare video Dolby Vision HDR 4K a 60 fps.

L'X200 Pro è alimentato dal chip dual Flagship di vivo, che combina il chip di imaging V3+ ottimizzato e il MediaTek Dimensity 9400. Ciò garantisce maggiore potenza di calcolo e prestazioni avanzate, con risparmio energetico.

Infine, l'X200 Pro è dotato del nuovo FunTouch OS 15 e integra funzionalità di intelligenza artificiale basate su Google, tra cui:

Cerchia e cerca di Google

Google Gemini, assistente AI per creatività e produttività

Strumenti AI proprietari di vivo come Cancellazione AI e Miglioramento foto AI

Il dispositivo sarà disponibile dal 21 gennaio 2025 al prezzo consigliato di 1.299 euro, con 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza garantiti.