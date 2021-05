Vivo regala EURO2020, ecco come vincere il Golden Ticket!

Siete dei veri appassionati di calcio e non volete perdervi le partite della vostra nazionale a EURO2020? Vivo mette a disposizione la possibilità di vincere un biglietto d’oro che permetterà a voi e a un vostro amico di seguire la competizione. Cosa aspettate?

Vivo vuole dare la possibilità a tutti i veri fan di vivere l’esperienza EURO2020 direttamente sul campo insieme ad un amico. Per celebrare il lancio di Vivo X60 Pro in Europa, smartphone ufficiale della competizione, l’azienda regala la possibilità di vincere un Golden Ticket per vedere tutte le partite della squadra del proprio Paese!

“Cos’è il calcio per te? Questa è la domanda a cui si dovrà rispondere per vincere il vivo Golden Ticket. La leggenda del pallone Luca Toni e la stella Federico Betti (@mike_showsha) stanno chiedendo ai fan di condividere la loro idea di calcio per poter vincere il ‘biglietto d’oro’. Dando voce ai fan, vivo scoprirà la migliore definizione di ‘calcio’ possibile, quella che più delle altre sa raccontare la passione dei tifosi“.

Il concorso partirà dal 27 maggio al 6 giugno, con i vincitori che verranno annunciati entro l’8 giugno. Vivo chiederà ai fan di commentare “Cos’è il calcio per te?” e seguirla sul canale Instagram @vivomobileit. Tutte le risposte concorreranno per vincere il Golden Ticket, il biglietto che dà accesso a tutte le partite della squadra del proprio Paese, per sé e per un amico, in modo da vivere i campionati a 360° e tifare per il #PerfectShot delle proprie squadre.

Ci sono due modi di partecipare. Il primo è con uno o più commenti ai post sul profilo dell’azienda in cui è contenuto l’hashtag #vivoPerfectShot in cui raccontate sotto forma di testo che cosa significa per voi il mondo del calcio.

Il secondo è caricando un post (non una Storia) sul proprio profilo pubblico Instagram con oggetto una foto o video originale raffigurante un trucco calcistico utilizzato dall’utente. Al post va aggiunta la descrizione contenente l’hashtag ufficiale del concorso #vivoPerfectShot, il tag al profilo @vivomobileit e alla pagina legale @partecipoeautorizzo con la quale si conferma la propria volontà di partecipare al Concorso, l’accettazione del regolamento e la prestazione dei consensi.

Maggiori informazioni sul concorso ed il regolamento completo sono disponibili sulla pagina dedicata all’iniziativa.