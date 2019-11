Vivo V17 è ufficiale: 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

Vivo V17 è ora ufficiale. La società ha appena annunciato che il nuovo smartphone sarà commercializzato inizialmente in Russia. Scrutando le specifiche tecniche attualmente disponibili, non possiamo che capire che questo device altro non è che la versione globale di S1 Pro, che si era fermato nelle Filippine.

L’azienda cinese è solita effettuare queste scelte. Poco tempo fa, infatti, decise di proporre Vivo U20, ovvero il rebrand di Vivo U3 (pensato per il mercato thailandese). Con V17, quindi, Vivo potrebbe portare anche in altri stati uno smartphone con delle caratteristiche tecniche davvero molto interessanti.

Sotto la scocca troviamo il SoC Snapdragon 665, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256 GB). Ad alimentare lo smartphone sarà presente una batteria da 4.500 mAh, compatibile con la ricarica rapida fino a 18 W. Troviamo, inoltre, un display Super AMOLED da 6,38 pollici (con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sarà presente una quad camera posteriore disposta a diamante. I sensori saranno da 48 MP, 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro) e 2 MP (sensore di profondità). La singola camera frontale è da soli 32 MP.

I preordini in Russia sono già iniziati e continueranno fino al 5 dicembre. Il costo è pari a 22.990 rubli russi (che corrispondono a circa 325 euro). Non sappiamo ancora se il device arriverà anche in Italia o meno.