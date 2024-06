Vivo V40 e V40 Lite, i cameraphone ZEISS dal prezzo contenuto debuttano a UEFA EURO 2024

In concomitanza con l'apertura del campionato di calcio UEFA EURO 2024 in Germania, vivo ha presentato i suoi nuovi smartphone: V40 5G e V40 Lite 5G. Questi dispositivi ampliano la Serie V del marchio, portando con sé caratteristiche avanzate e un design premium, tipici dei modelli di fascia superiore, a un prezzo più accessibile.

Il vivo V40 5G rappresenta un significativo progresso nell'imaging mobile di fascia media, grazie alla collaborazione con ZEISS. Questo modello è equipaggiato con una fotocamera principale da 50MP e una fotocamera grandangolare anch'essa da 50MP, entrambe sviluppate con tecnologia ZEISS. Queste caratteristiche permettono agli utenti di catturare immagini di qualità superiore, sfruttando modalità come il Ritratto Multifocale ZEISS e l'iconico Bokeh Biotar.

L'integrazione della funzione Aura Light di vivo promette di garantire l'illuminazione ideale in ogni scatto. Questo sistema regola automaticamente la temperatura della luce per adattarsi a qualsiasi condizione ambientale, permettendo di scattare foto perfette anche in situazioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale ultragrandangolare da 50MP è ideale per selfie di gruppo, garantendo immagini chiare e dettagliate.

Il vivo V40 5G è anche caratterizzato da un design sottile ed elegante, con uno spessore di soli 7,58mm e un display AMOLED curvo con risoluzione 1,5K. Questo smartphone è disponibile nelle colorazioni Stellar Silver e Nebula Purple. Il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, combinato con 12GB di RAM (espandibili di ulteriori 12GB via software), assicura prestazioni elevate e una gestione fluida delle applicazioni. Con 512GB di memoria interna, c'è ampio spazio per foto, video e altri contenuti digitali.

La batteria da 5500mAh garantisce un'operatività prolungata, supportata dalla ricarica rapida a 80W grazie al sistema FlashCharge di vivo.

Il V40 Lite 5G è progettato con la stessa attenzione ai dettagli e funzionalità del V40 5G, ma con un focus maggiore sull'eleganza. La fotocamera principale da 50MP, dotata di un sensore Sony IMX882 aggiornato, e Aura Light promettono di catturare immagini straordinarie in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera grandangolare scende a soli 8MP mentre la fotocamera frontale si assesta sui più che discreti 32MP. Si aggiunge una fotocamera macro da 2MP.

Il display è di nuovo un AMOLED da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo smartphone dal design sottile è disponibile nelle finiture Classy Brown e Dreamy White.

Il V40 Lite 5G è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, con 8GB di RAM e una batteria da 5500mAh che assicura una lunga durata. Il supporto per doppie schede nano SIM fisiche, una e-SIM e fino a otto profili garantisce una connettività affidabile ovunque vi troviate, soprattutto se viaggiate spesso all'estero.

Entrambi i modelli operano su sistema Android con skin Funtouch OS 14 di vivo.

Prezzi e Disponibilità

I nuovi smartphone vivo V40 5G e V40 Lite 5G saranno disponibili a partire da inizio luglio, con prezzi rispettivamente di 599 euro e 399 euro. Almeno al momento della scrittura di questo articolo non sono previste promozioni di lancio con sconti e/o omaggi.