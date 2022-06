Nella giornata di ieri abbiamo avuto l’onore di partecipare all’evento di lancio europeo di Vivo X80 Pro, l’ultimo top di gamma del marchio, tenutosi a Berlino. Non solo abbiamo potuto parlare con diversi esperti Zeiss che lavorano duramente allo sviluppo delle fotocamere per smartphone (e non solo), ma abbiamo avuto modo anche di sperimentare con mano alcune delle funzioni più interessanti del dispositivo.

In attesa della recensione completa che arriverà in un secondo momento, la nostra esperienza allo Zeiss Großplanetarium (Ernst-Thälmann-Park) racconta già molto di quanto il nuovo Vivo X80 Pro sia in grado di fare!

La spedizione alla scoperta di Vivo X80 Pro

“The Xpedition“, così è stato chiamato l’evento dedicato all’annuncio di Vivo X80 Pro anche nel nostro Paese. Un nome che racchiude perfettamente l’essenza della nostra avventura in terra tedesca, in quanto l’azienda per presentarci il suo nuovo top di gamma ha organizzato un tour guidato ricco di informazioni e aree demo all’interno del planetario situato nella parte est di Berlino.

La struttura di Zeiss è stata attrezzata per accogliere noi visitatori con moltissima storia, spiegazioni ma anche esperienze in prima persona con il flagship Android.

Il tour è iniziato con un rapido riassunto sulla storia di Zeiss e, da grande fan dell’esplorazione spaziale e di tutto ciò che riguarda lo spazio, non ho potuto fare altro che rimanere estasiato alla visione di una particolare teca.

In esposizione a pochi centimetri dal mio naso una Hasselblad 500 EL dotata di lente Zeiss Planar da 80mm f/2.8. Cosa c’è di eccitante in questa combinazione fotocamera-lente? Semplice, si tratta della cosiddetta “moon camera“, ovvero lo stesso tipo di strumento utilizzato dagli astronauti della missione Apollo 11 e che ha scattato l’iconica foto che potete vedere sullo sfondo dietro la teca.

A seguire, gli esperti Zeiss ci hanno mostrato alcuni degli strumenti utilizzati dall’azienda per provare la qualità delle proprie lenti, come ad esempio un color checker retroilluminato la cui temperatura del bianco può essere variata, fino ad un pannello in cui sono appesi diversi oggetti utilizzati come strumento di verifica della qualità della lente ed un poster con una particolare stampa che aiuta nelle operazioni di controllo qualità e test.

Molto interessante la comparazione tra due fotocamere identiche equipaggiate da due lenti con stessa apertura e lunghezza focale, una sola delle due trattata con il rivestimento T* di Zeiss, utilizzato anche per ricoprire le lenti di Vivo X80 Pro. Come visibile chiaramente, la lente non rivestita soffriva di evidenti flare e aveva una traslucenza minore, con una conseguente perdita di contrasto e diversi artefatti nell’immagine finale.

Dopo una parentesi riguardo gli effetti bokeh studiati per richiamare il look di alcune delle lenti del brand più popolari e conosciute, Zeiss ha voluto rinfrescarci la memoria su quanto vi avevamo già raccontato alcune settimane fa, ovvero come l’azienda è in grado di simulare le lenti fotografiche ed il passaggio della luce attraverso tali lenti, in modo da effettuare una grande quantità di test preliminari ancora prima di produrre il primo prototipo reale.

Nella stanza successiva ci è stata ricordata l’importanza dell’elaborazione dei dati in arrivo dal sistema di fotocamere per poter comporre foto o registrare video di qualità. Quella che viene definita “fotografia computazionale” oggi ha una grandissima importanza, soprattutto nel mondo degli smartphone, e Vivo lo sa molto bene. Proprio per questo in X80 Pro è stato montato un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, dotato di ISP Spectra, ed un chip Vivo V1+, evoluzione della componente personalizzata utilizzata lo scorso anno sul precedente flagship del brand.

A seguire una demo sul nuovo lettore di impronte digitali montato sotto al display. Si tratta di un sensore ad ultrasuoni, quindi che non richiede di illuminare il display per la lettura, in grado di coprire un’area enorme se paragonato alla concorrenza. Questo permette di essere meno precisi nel posizionamento del dito per lo sblocco oppure di utilizzare due impronte digitali contemporaneamente per bloccare l’apertura di alcune applicazioni.

Non solo, la scansione iniziale per il salvataggio dell’impronta richiede di appoggiare il dito una sola volta ed in uno schiocco di dita sarà registrato come accesso biometrico. I riconoscimenti successivi sono ancora più veloci, qui Vivo X80 Pro sembra davvero non avere rivali.

Il test delle fotocamere parla da sé

Ed è qui che ci è stato consegnato il nostro sample per continuare con la seconda parte dell’avventura. Lo smartphone in mano è solido ed ha una bellissima scocca posteriore in vetro dalla texture quasi vellutata, ma ciò che a noi è servito è l’incredibile comparto fotografico: troviamo una fotocamera principale f/1.56 con sensore Samsung GNV (una versione personalizzata per Vivo del Samsung GN1 da 50MP), una fotocamera ultragrandangolare da 48MP, una lente con ingrandimento ottico 2x (50mm) da 12MP con sistema di stabilizzazione gimbal e un teleobiettivo a periscopio con zoom 5x da 8MP.

Abbiamo potuto testare la fotocamera dello smartphone in diversi scenari preparati per l’occasione. Una zona diurna, una zona buia a tema tropicale illuminata da diversi LED colorati ed un corridoio a tema cyberpunk prima di giungere alla sala superiore del planetario.

Dopo esserci accomodati sulle comode poltrone reclinabili, tutte le luci si sono spente ed è iniziata una fantastica proiezione che ha ricoperto l’intero soffitto a cupola dell’edificio. Cieli stellati, nebulose e galassie ci hanno dimostrato la versatilità del comparto fotografico dello smartphone, in grado di adattarsi anche a queste situazioni molto difficili.

Ovviamente le considerazioni finali sulla qualità del comparto fotografico di Vivo X80 Pro saranno incluse nella recensione finale, tuttavia quello che posso già dire è che il top di gamma è in grado di stupire. Le prime impressioni sono ottime, a partire dalla qualità costruttiva, passando per display, specifiche da flagship e fotocamere… brillanti!

Il dispositivo è definitivamente nelle nostre mani ora e lo stiamo già sottoponendo a tutte le prove del caso. Non vediamo l’ora di parlarvene più nel dettaglio nei prossimi giorni. Cosa vorreste sapere riguardo Vivo X80 Pro? C’è qualcosa di particolare che dovremmo provare e che sareste curiosi di leggere nella recensione finale?