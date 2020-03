Vodafone, per accompagnare i propri utenti durante questo periodo segnato dall’emergenza sanitaria Coronavirus, ha deciso di offrire “Happy Black #iorestoacasa edition”, ideale sia per i privati che per le aziende.

Happy Black è una piattaforma disponibile per gli utenti dell’operatore Vodafone. All’interno di un’area privata sono raccolte differenti promozioni e premi. L’offerta è stata attualmente ampliata dalla società, grazie anche alla collaborazione con diversi brand.

In particolare, gli utenti troveranno: Corriere della Sera, Condé Nast, NOW TV, Infinity, TIDAL, laFeltrinelli, IBS.it, Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Uber Eats, Douglas, Privalia, Veepee, OVS, Venchi, Nespresso e altri.

Happy Black #iorestoacasa è attivabile da tutti i clienti (ricaricabile e abbonamento) direttamente dall’applicazione My Vodafone, disponibile su Google Play Store e App Store. L’operatore ha inoltre deciso di regalare il primo mese del servizio, che avrà successivamente un costo mensile di 1,99 euro al mese. La società arricchisce costantemente questa area con numerose offerte.

Non mancano i vantaggi riservati alle aziende partner: Happy, insieme ad altri canali di comunicazione, consentiranno loro di entrare in contatto con i propri clienti in modo digitale.