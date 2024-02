Entra in NOW: 12 mesi a prezzo scontato per i nuovi clienti!

Se siete appassionati delle più recenti produzioni cinematografiche o desiderate immergervi nell'emozione degli eventi sportivi di spicco, come l'attesa stagione di Formula 1 o le emozionanti gare di MotoGP, tutto godendo del confort del vostro salotto, e non avete ancora sperimentato NOW TV, questo momento offre un'opportunità imperdibile per iscriversi. In una promozione limitata nel tempo, NOW TV invita i nuovi utenti a scoprire i suoi pacchetti, che abbracciano sia il mondo del cinema che quello dello sport, a condizioni vantaggiose. Alcuni pacchetti includono anche il servizio Premium, che arricchisce l'esperienza con la possibilità di fruire dei contenuti su due schermi simultaneamente, l'eliminazione delle interruzioni pubblicitarie e un'immersione sonora in Dolby Digital 5.1. Con offerte che partono da soli 6,99€ al mese, vi esortiamo a non lasciarvi sfuggire questa eccezionale opportunità.

NOW, perché abbonarsi?

NOW fornisce accesso a un vasto assortimento di contenuti che spaziano dai più recenti successi cinematografici e serie TV a eventi sportivi in diretta, inclusi campionati prestigiosi come la Formula 1, MotoGP e molto altro ancora. Questo significa che ci sarà sempre qualcosa di nuovo e interessante da guardare, indipendentemente dai vostri interessi.

Con pacchetti che partono da soli 6,99€ al mese, NOW offre un modo economico per accedere a contenuti premium. La possibilità di personalizzare il proprio abbonamento, scegliendo solo i pacchetti di interesse, aiuta infatti a mantenere bassi i costi. Ad esempio, se siete interessati solo a serie TV e show, il pacchetto Pass Entertainment, attualmente scontato a soli 6,99€ al mese, farà al caso vostro.

NOW è poi accessibile su una vasta gamma di dispositivi, incluse smart TV, tablet, smartphone e laptop. Questo significa che potete godervi i vostri programmi, film ed eventi sportivi preferiti da praticamente ovunque, a casa o in movimento. Insomma, un ottimo modo per provare per la prima volta i benefici di NOW, ma non indugiate troppo perché la promozione è a tempo limitato, dovendo poi pagare il prezzo pieno fin da subito qualora deciderete di abbonarsi in un secondo momento.

