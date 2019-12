Vodafone, minuti illimitati e 100 Giga ai già clienti

Vodafone sta proponendo una nuova interessante promozione ad alcuni suoi clienti. Si chiama Vodafone Special Minuti 100 Giga e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile e 100 Giga di traffico dati ad alta velocità. Alcuni utenti già clienti Vodafone potrebbero ricevere un SMS da parte dell’operatore per attivarla a 16 euro al mese fino al primo rinnovo che scendono a 15 euro per i successivi rinnovi.

I servizi inclusi in Vodafone Special Minuti 100 Giga sono:

Minuti illimitati verso fissi e cellulari

100 Giga di traffico dati

Rete Sicura (gratis per il primo mese, poi 1,49 euro mensili)

Smart Passport+ (fino a 30 minuti in entrata e 30 in uscita, 60 SMS e 500 Mega a 3 o 6 euro al giorno nei Paesi extra UE e in USA, solo in caso di utilizzo)

I servizi aggiuntivi Rete Sicura e Smart Passport+ possono essere disattivati in qualsiasi momento visitando l’aerea Fai da Te o chiamando il numero gratuito 420170. L’offerta Vodafone Special Minuti 100 Giga è disattivabile in qualsiasi momento. In questo caso, non potrà essere riattivata dall’utente a meno che non venga nuovamente proposta dall’operatore telefonico.

Per quanto riguarda l’utilizzo in caso di credito esaurito sulla SIM, il servizio non verrà bloccato. Si potrà utilizzare la SIM parlando e navigando senza limiti sul territorio nazionale e nei Paesi dell’Unione Europea al costo di 0,99 euro per 24 ore, per un massimo di 48 ore consecutive dall’esaurimento del credito.

In caso di superamento della soglia a disposizione, si avrà 1 Giga di riserva per continuare a navigare a 2 euro ogni 200 Mega fino al rinnovo dell’offerta. Al termine del Giga di riserva, il servizio internet verrà bloccato. Sarà sempre possibile aggiungere ulteriori Giga su voda.it/piugiga o sull’App MyVodafone.

Ricordiamo, infine, che Vodafone Special Minuti 100 Giga è un’offerta personalizzata che può essere attivata solo sulla linea degli utenti che hanno ricevuto la comunicazione da parte di Vodafone. Se siete interessati a scoprire quali offerte speciali Vodafone ha per voi, potete chiamare il numero dedicato 40333.