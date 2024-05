Vuoi diventare un Avenger? Ora puoi farlo grazie a questa app per Apple Vision Pro

La meraviglia delle tecnologie di realtà aumentata permettono di immergersi in mondi lontani e persino immaginari, trasportandoci, seppur per poco tempo, in un'altra dimensione. In particolare, se siete dei nerd apprezzerete sicuramente una nuova applicazione ideata da Marvel Studios che vi metterà praticamente nei panni di un Avenger.

L'applicazione, intitolata "What If…? – An Immersive Story", sarà disponibile gratuitamente per un periodo limitato a partire dal 30 maggio 2024. Questo lancio rappresenta la prima incursione di Disney Plus nel mondo delle storie immersive virtuali: gli utenti di Apple Vision Pro avranno la possibilità unica di interagire quasi fisicamente con i personaggi della Marvel, oltre ad aprire portali con un semplice movimento della mano (come Doctor Strange) ed entrare in battaglia contro famosi villain come Thanos.

La narrazione dell'app sfrutta personaggi e scenari sia noti che nuovi, provenienti dalle serie Marvel, inclusi gli elementi di "What If…?", serie animata disponibile su Disney Plus.

Grazie agli avanzati display 4K dell'Apple Vision Pro e alla sua sofisticata configurazione di telecamere, gli utenti saranno catapultati direttamente all'interno degli universi Marvel, vedendo elementi come portali e supereroi materializzarsi nel proprio ambiente domestico. L'esperienza promette di essere altamente coinvolgente grazie anche all'utilizzo delle tecnologie di tracciamento occhi e mano integrate nel dispositivo.

Il trailer dell'applicazione mostra un Guardiano (The Watcher) in grandezza naturale che chiede aiuto per combattere varianti di personaggi provenienti da diversi universi Marvel e per cercare le Pietre dell'Infinito con l'ausilio di incantesimi forniti dal Maestro Wong.

L'applicazione "What If…? – An Immersive Story" sarà esclusiva per Apple Vision Pro e durerà un'ora, ma gli sviluppatori anticipano la possibilità di giocare più volte seguendo diverse linee narrative, analogamente ai libri-gioco "scegli la tua avventura".

Come vi abbiamo anticipato, l'esperienza sarà lanciata il 30 maggio 2024 e sarà un'app separata da scaricare, diversa da Disney Plus. Inizialmente sarà gratuita, mentre in futuro Marvel potrebbe decidere di metterla a pagamento.