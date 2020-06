Waze annuncia nuove funzioni per proteggersi dalla pandemia

Waze ha annunciato nuove funzionalità che intendono aiutare i cittadini durante la navigazione, in questo periodo di pandemia. Le novità introdotte non sono rivolte solamente ai guidatori ma anche a proprietari di attività commerciali, lavoratori e persone bisognose. Andiamo per ordine.

La prima funzione ha lo scopo di semplificare l’individuazione di attività che offrono servizio di drive-thru o di consegna fuori dal negozio o ristorante. Le aziende o i clienti stessi possono richiedere l’aggiunta di un badge che fornisca queste informazioni in maniera preventiva sulla mappa. In questo modo, l’icona relativa apparirà sulla mappa.

Want to know where you can get tacos without getting out of your car? Waze can help. pic.twitter.com/flWYdB46M6 — waze (@waze) May 21, 2020

Quanto ai lavoratori, Waze ora mostra i parcheggi con tariffe scontate nei pressi dei centri medici grazie alla partenship con SpotHero e ParkWhiz negli Stati Uniti. Inoltre, l’applicazione memorizzerà anche dove l’utente ha parcheggiato. Particolare attenzione anche per le persone bisognose. Waze ha aggiunto oltre 57.000 punti in cui viene erogato un servizio di distribuzione alimentare d’emergenza negli Stati Uniti e in India. La società fa sapere, infine, che è al lavoro per semplificare la ricerca di centri per effettuare i test Covid-19. Digitando la parola Covid-19, sulla mappa appariranno i centri medici più vicini.

Insomma, piccole ma interessanti novità che possono fornire informazioni importanti per la circolazione, in questo particolare momento di pandemia. Non è chiaro al momento, se le funzioni sono limitate agli Stati Uniti (e India per la distribuzione alimentare) o se verranno rilasciate anche per altri mercati.