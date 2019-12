Waze annuncerà agli utenti l’eventuale presenza di neve sulla strada

Gli utenti che utilizzano Waze potranno ora accrescere ulteriormente la loro sicurezza alla guida, grazie alla funzione che notificherà la presenza di neve nei vari percorsi. Con l’inverno, in molte strade di tutto il mondo, arriverà anche la neve, che spesso potrebbe rappresentare un vero e proprio pericolo per chi si appresta a iniziare un viaggio con un qualsiasi mezzo. Google ha però pensato a una rivoluzionaria funzionalità per Waze.

Il secondo navigatore posseduto dall’azienda rivelerà ora agli autisti l’eventuale presenza di un manto innevato sulle strade. La funzionalità, ideata insieme al Dipartimento dei Trasporti della Virginia (VDOT), sarà disponibile in ben 165 paesi e sembrerebbe poter essere uno strumento molto interessante.

VDOT si occuperà anche di raccogliere i dati diffusi dagli utenti (ovviamente quelli inerenti alla neve sulle strade) per migliorare i suoi interventi. Questa novità è stata realizzata all’interno del programma “Waze for Cities Data”.

Google potrebbe presto portare questa novità anche in Maps. La società ha infatti più volte replicato le esperienze del navigatore acquisito nel 2013 nella sua applicazione principale, rendendo la qualità di quest’ultima sempre maggiore.