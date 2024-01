Wear OS, in arrivo il più grande aggiornamento degli ultimi anni

Mentre il mondo tecnologico attende con impazienza l'arrivo di Wear OS 5, Google si sta preparando a introdurre un tocco di colore con il sistema di temi Material You e un nuovo look per il launcher delle app degli smartwatch.

Mesi di attesa stanno per essere ripagati: Google si sta preparando al lancio di un restyling completo in stile Material You per gli smartwatch Wear OS. Un'anteprima di queste novità, scoperte da 9to5Google, ha rivelato come i colori dinamici del quadrante dell'orologio si estendano in aree come le Impostazioni rapide e app specifiche come il Play Store.

I possessori di Pixel Watch hanno recentemente assistito a una trasformazione visiva, passando dai tradizionali accenti bianchi alle vibranti tonalità blu del sistema di colori dinamici Material You. Questo passaggio suggerisce fortemente che i colori dinamici diventeranno presto una caratteristica standard per i Pixel Watch e potenzialmente per altri orologi Wear OS.

Negli ultimi aggiornamenti dell'app "Wear OS" dell'orologio, è apparsa un'interessante notifica che segnala l'arrivo dei colori dinamici:

"🎨🤩 Sono arrivate nuove opzioni di tematizzazione! Il tema di sistema ora si abbina automaticamente ai colori del quadrante dell'orologio! Prova a cambiare il quadrante dell'orologio o a selezionare un tema di colore nelle impostazioni".

La notifica non solo conferma la sincronizzazione con il colore del quadrante dell'orologio, ma accenna anche alla personalizzazione manuale attraverso l'app Impostazioni. Questa funzione sarà particolarmente utile per le watch face di terze parti che potrebbero non supportare completamente i colori dinamici. Le opzioni dovrebbero apparire nella nuova sezione "Quadrante e stile" delle Impostazioni, offrendo una tavolozza che include scelte familiari dalle opzioni di personalizzazione dei Pixel Watch:

Almond

Pomelo

Champagne

Limoncello

Lime

Pear

Mint

Jade

Spearmint

Sky

Sapphire

Flamingo

Melon

Dandelion

Aqua

Lilac

Oltre al sistema di temi, Google si sta preparando a rinnovare l'accesso alle app di Wear OS con un launcher ridisegnato. L'attuale elenco a scorrimento delle app, con icone e nomi, è destinato a evolversi con l'introduzione di un'opzione "Vista griglia", accanto alla tradizionale "Vista elenco".

I dettagli sull'aspetto della griglia di app di Wear OS non sono ancora stati resi noti. Non si sa se assomiglierà all'iconico layout "a nido d'ape" dell'Apple Watch o se opterà per una griglia quadrata simile a quella degli smartphone e dei tablet Android. L'unico indizio finora trovato si riferisce a un "launcher a griglia a tre colonne", suggerendo un'esperienza di navigazione delle app potenzialmente più organizzata e visivamente accattivante.