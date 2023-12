Whatsapp: arrivano i messaggi vocali che scompaiono dopo l'ascolto

WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di inviare messaggi vocali che scompaiono automaticamente dopo essere stati ascoltati.

Questa funzione, precedentemente applicata a foto e video fin dal 2021, è stata finalmente estesa anche ai messaggi vocali, consentendo un'unica riproduzione per il destinatario e impedendone l'inoltro, il salvataggio o il contrassegno.

I messaggi vocali evanescenti mirano a garantire maggiore privacy agli utenti, funzionando in modo simile a quanto già visto con foto e video. WhatsApp ha confermato che, dopo l'apertura e l'ascolto da parte del destinatario, tali messaggi saranno automaticamente eliminati dalla chat, oltre a venire segnalati con un'icona distintiva che indica la loro natura a singolo ascolto.

Questa caratteristica si rivela particolarmente utile per comunicare informazioni sensibili, offrendo un livello aggiuntivo di sicurezza e tranquillità agli utenti.

L'azienda ha dichiarato che, dopo 14 giorni dalla ricezione, questi messaggi, se non aperti, scadranno automaticamente e scompariranno dalla chat, indipendentemente dal loro effettivo ascolto.

Attualmente, questa funzionalità è già disponibile su piattaforma iOS (il rollout è in corso quindi se non vedete la nuova funzione è questione di tempo prima che compaia) e sarà presto distribuita anche su Android.

WhatsApp, noto per il suo impegno costante verso la sicurezza degli utenti, ha specificato che i messaggi vocali non ascoltati, e non scaduti, possono essere ripristinati usando le funzioni di backup offerte dalla piattaforma. Tuttavia, una volta ascoltati, non saranno più inclusi nei backup e non potranno essere ripristinati in alcuna maniera.

Per inviare un messaggio vocale con questa modalità, gli utenti devono accedere a una chat individuale, o di gruppo, toccare l'icona del microfono, registrare il messaggio, bloccare la registrazione scorrendo verso l'alto e selezionare l'opzione di ascolto singolo prima di inviare il vocale.

La finalità di questa novità sembra essere un ulteriore passo verso la sicurezza e la privacy degli utenti, offrendo loro maggiori opzioni di gestione dei contenuti inviati tramite la piattaforma di messaggistica, al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni in merito al rilascio su piattaforma Android.