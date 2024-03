WhatsApp duplica le immagini su iPhone? Ecco cause e soluzione

Con l'ultimo aggiornamento iOS 17.4, gli utenti di iPhone hanno riscontrato un problema inaspettato: la duplicazione delle immagini di WhatsApp. Questo strano bug ha colto molti di sorpresa, raddoppiando lo spazio occupato da queste immagini nella memoria del dispositivo. Per gli appassionati di meme, costantemente bombardati da immagini in più gruppi, questo inconveniente si è rivelato un incubo per la gestione della memoria.

La causa di questo problema risiede nell'impostazione predefinita del download automatico delle immagini di WhatsApp, che è attiva a meno che non venga regolata manualmente. In attesa di ricevere l'aggiornamento dell'app che risolve questo fastidioso problema, già pubblicato su Apple Store, la soluzione temporanea è semplice ma efficace.

Per alleviare il problema della duplicazione delle immagini, seguite questi passaggi:

Aprite l'applicazione WhatsApp

Andate nel menu delle impostazioni

Selezionate Backup

Deselezionate l'opzione Salva nelle foto

In questo modo, eviterete che le immagini di WhatsApp ingombrino la vostra galleria fotografica con inutili duplicati.

Un'altra opzione a disposizione è quella di accedere alla galleria fotografica, cliccare su "Altri elementi" e identificare ed eliminare i file duplicati. Questa funzione è stata introdotta nella versione 16 di iOS e consente agli utenti di setacciare la cartella "Duplicati". Per semplificare questo processo, gli utenti possono confrontare le dimensioni dei file ed eliminare i duplicati con facilità. È sufficiente fare clic sul pulsante "Unisci" situato accanto a ogni coppia di immagini duplicate.

Modificando le impostazioni e utilizzando le funzioni introdotte nell'OS di iPhone, gli utenti possono ovviare a questo inconveniente fino a quando l'aggiornamento pubblicato da Meta non raggiungerà il loro dispositivo. Ricordate, infine, che per avere una galleria fotografica libera dal disordine bastano pochi cambiamenti delle impostazioni!

Siete anche voi tra gli utenti colpiti da questo problema? Ve ne siete accorti subito o avete tra le vostre foto già migliaia di copie indesiderate?